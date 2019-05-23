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保二小隊長送大隊長對聯挨告 檢不起訴：主管需有雅量

2019-05-23 10:43聯合報 記者曾健祐╱即時報導

前保二總隊梁姓小隊長不滿時任保二刑大隊長李泱輯新訂的考核制度，去年退休前在LINE群組寫了副對聯送李，橫批則是「殃及無辜」，李認為受辱提告公然侮辱、加重誹謗；但檢方認為，該制度屬可受公評，梁發表主觀感受非無端謾罵，李身為警界主管需有雅量、胸襟，予以梁不起訴。

李泱輯主張，梁姓小隊長去年6月1日在保二群組內，留言稱「今天是本人從警的最後1天，在離開群組同時，送給大座一副對聯，上聯～遊戲規則未先定，下聯～創新作為五七九，橫批～殃及無辜。辛苦了1整年，在創新作為五七九政策下的無辜犧牲者們你們辛苦了！」

李供稱，他到保二後有擬訂1個新的考核計畫並在2017年1月公布，他把所有同仁的表現都量化，並告訴大家年底考績就是依同仁表現量化的結果排名、核定，按考核結果，偵一隊5成、偵二隊7成，偵三隊9成，也就是梁所說的五七九。

李還說，對於梁提到，一整年努力工作沒拿到考績的同仁辛苦了，這部分他沒辦法接受他傳遞這樣的事實，他們管理組織文化裡存有官警對立型態，所以他們在管理及成績考核一定要按辦法實施，梁是小隊長、中間幹部，不能消弭對立反加油添醋，詆毀他的人格，應審究梁主觀上有無故意。

檢方訊時，梁堅決否認犯行，辯稱自己寫的這些話沒有妨害到李泱輯名譽的任何事，而且李提到2017年1月底有提計畫，但都沒有公告，隊裡到隔年底都不知道他的「辦法」在哪裡，還說李說要把最後4名小隊長的主管加給拿掉。

檢方認為，根據梁留言可見他目的應是指摘考績規定對保二同仁負面影響，雖用詞影射制度不公令人不快，但李身為警方管理階層，本需有接受下屬批評的雅量與胸襟，對於政策好壞，本屬見仁見智，難要求所有受規範者不能有所異音。

況且梁身為小隊長，留言是就全體同仁之考績制度做主觀感受表達，非無緣無故謾罵，而且該規定用於規範保二人員，與同仁公共利益相關，自屬於可受公評之事，難認梁有侮辱、誹謗李的犯意，偵結予以不起訴處分。

檢方認為，李身為方管理階層，本需有接受下屬批評的雅量與胸襟，對於政策好壞，本屬見...
檢方認為，李身為方管理階層，本需有接受下屬批評的雅量與胸襟，對於政策好壞，本屬見仁見智，難要求所有受規範者不能有所異音。記者曾健祐／攝影
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公然侮辱核一

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