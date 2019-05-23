在台破獲詐騙團 檢請越南協助查訪被害人已讀不回

2019-05-23 10:31 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台中市民方鼎程、蕭育騰分別召募越南籍移工，在台中市沙鹿區、太平區設詐騙機房，由越南籍詐騙成員假冒郵政、公安局人員，向越南地區民眾行騙，去年底被檢警查獲，台中地檢署今天依違反組織犯罪防制、加重詐欺未遂等罪起訴方、蕭及詐騙成員共19人。

起訴書指出，方鼎程與綽號「黑哥」男子，於去年9月間，由「黑哥」出資40萬元給方在台中市沙鹿區保成路民宅設立詐騙機房，再由「黑哥」召募鍾男，以及吸收越南逃逸移工、或持觀光護照來台的越南民眾，共7人加入詐團。

詐團越南籍成員假冒越南地區郵政人員、公安局人員，打電話向越南民眾佯稱「有包裹未提領需個人資料，且包裹內有違法物品」，再轉接給假冒法院人員，騙被害人操作自動櫃員機匯款至人頭帳戶內。

蕭育騰去年8月間，在台中市太平區育誠街設立詐騙機房後，召募逃逸越南移工、或持觀光護照來台的10名越南人，假冒郵局、公安局人員打電話向越南民眾詐財。