奇力新併美磊驚爆內線 董座蔡茂禎以200萬元交保

2019-05-23 09:51 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



泛國巨集團旗下奇力新併購美磊科技、國巨收購君耀驚爆內線交易案，美磊前董事長蔡茂禎(中)在併購案重訊公布前，事先買入君耀股票，涉及違反證交法，台北地檢署指揮市調處搜索蔡茂禎住所等5個地點，約談7人到案，將移送地檢署複訊。記者陳柏亨／攝影 分享 facebook

泛國巨集團旗下電感大廠奇力新併購美磊科技、國巨收購保護元件廠君耀爆內線交易，檢調懷疑國巨董事長陳泰銘親信謝燈灴（前國巨財務部專員）、美磊董事長蔡茂禎疑在重訊公布前，事先透過親友買入美磊、君耀股票，違反證交法；台北地檢署昨搜索蔡茂禎住所等5個地點，約談蔡等7人到案，複訊後諭令蔡以200萬元交保併限制出境、出海，其他人均請回。

奇力新在2018年1月3日宣布收購美磊，由於2家公司皆為國內電感龍頭大廠，號稱是強強策略聯盟，美磊產品以大顆Molding Choke為主，月產能2億顆；奇力新則以小顆Molding Choke為主，月產能4億顆。雙方合併後，成為全球最大Molding Choke公司。

雙方換股比例為奇力新普通股每0.73股換發美磊普通股1股，美磊於股份轉換完成後，依規定終止上櫃交易，以當時美磊停牌前2日收盤價來計算，溢價率將近16%。

據調查，謝燈灴疑在重大訊息公布前，透過陳姓人頭事先買入美磊股票，奇力新宣布收購美磊後，股價也從60餘元漲至70餘元。

此外，國巨在同年4月27日宣布以每股73元，公開收購君耀-KY全部股權，總收購金最高達33億6千5百萬元，蔡茂禎涉嫌在利多訊息公告前，透過人頭先以低價買入君耀-KY股票數十張，企圖等消息釋出股價飆漲，賺取中間價差。

謝燈灴（66歲）是國巨老臣，有財務專長，以往是陳泰銘倚重的重要幹部，專門處理財務、股務等機要；2005年國巨投資被動元件第2大廠大毅科技前，謝被控聽從陳的指示，透過人頭下單炒作大毅股價，但後來因罪證不足，處分不起訴。謝燈灴昨晚訊後已請回。