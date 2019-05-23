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調查局前鎮站集體上酒店 副主任記大過重懲

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獨／調查局前鎮站集體上酒店 副主任記大過重懲

2019-05-23 07:00聯合報 記者張宏業╱即時報導

調查局高雄市調查處前鎮站副主任朱信吉，遭檢舉帶隊集體接受環保業者招待，前往高雄知名酒店「凱撒帝苑」續攤喝花酒，調查局長呂文忠獲悉後非常重視此風紀案，指示督察處南下追查，並約談相關人釐清當天現場情況，經過15天調查，確認朱信吉涉足不正當場所，考績委員昨天火速做出決議，對朱信吉記大過處分，其餘人則記警告。

至於朱信吉副主管職務是否有遭撤換？調查局指出，職務調整是單位主管權責，考績委員不會干涉，不少基層調查官認為，此事鬧這麼大，朱被拔官的機率很高。

此外，高雄處1名何姓調查官酒駕拒絕酒測，被行政罰鍰9萬元，昨天也被記小過處分。

據了解，朱信吉是調查班36期，他在高雄處任職期間，對地方輿情掌握十分深入，人緣與能力也都不錯，原本是明日之星，沒想到卻被檢舉上酒店喝花酒，有傳聞說可能與考績評比不公有關。

調查局指出，朱信吉及其他人向督察處供稱，今年2月確實有接受劉姓業者邀宴到酒店，現場也有女陪侍，但均無接受性招待，同案被檢舉的前鎮站主任楊孫山當時並不在場。

本月9日臉書社團有民眾貼文爆料，指朱信吉與同站多名調查官於今年2月間，接受劉姓環保業者招待飲宴，先到新興區高檔料理田山餐廳飲宴，再前往「凱撒帝苑」續攤，眾人並點選10位店內最優小姐坐檯陪酒，席間也有剛分發的55期黃姓女調查官在場，有人酒後甚至帶小姐出場，整個開銷約10萬元。

調查局指出，該局本月初接獲檢舉信後就立即調查，但檢舉內容有部分與事實不符，朱信吉等人並無接受性招待，但無正當理由涉足聲色場所就要重懲，絕不護短。

調查局長呂文忠對高雄處喝花酒風紀案相當重視。圖／資料照片
調查局長呂文忠對高雄處喝花酒風紀案相當重視。圖／資料照片
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