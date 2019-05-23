政商名人死後21年爆家族糾紛 兒爭骨骸敗訴

2019-05-23 00:28 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ／彰化縣報導



彰化政商名人賴樹旺（右）廿一年前過世，家族後代爆發爭骨骸官司。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

彰化政商名人賴樹旺廿一年前過世，卻爆發兒子爭骨骸的官司；賴病逝時，排行第五的兒子人在海外，成為唯一未拋棄繼承的繼承者，不僅承繼父親五億多元的債務，前年祭祖發現父親遺骨遭兄長移走訴請返還。彰化地院認為已逾請求權時效，判他敗訴。

法院認為，遺體屬繼承的遺產之一，賴樹旺的五子是唯一繼承人，依法得請求返還父親骨骸，但賴於一九九八年二月廿日過世，五子前年才請求返還骨灰，已超過十五年的請求權時效。

賴樹旺曾任福懋興業股份有限公司董事長及台灣省議員，曾在一九八三年捐贈彰化縣消防局第一輛水庫消防車，廿四年後又再捐贈消防局化學消防車，子女也成立「財團法人彰化縣私立賴樹旺社會福利慈善事業基金會」。

判決指出，賴樹旺過世後，由男性四大房出資安葬於雲林斗六市賴家墓園，賴雖有五個兒子，但子女都拋棄繼承，只有非婚生但在賴生前已領養的五子，因人在國外未辦理拋棄繼承，成為唯一繼承人，但也繼承父親高達五億多元債務，至今尚未清償。

被告四房指出，因風水師撿骨後發現遺體為蔭屍，前年四大房決定將骨骸火化遷葬到南投縣名間鄉，因長子、二子、三子均年事已高，委由已過世的四子兒子，即賴樹旺孫子登記為塔位管理人。辯稱拋棄繼承是針對財產，身分上的關係無法拋棄。

五子則認為，父親生前交代土葬，他是唯一繼承人，卻未被通知父親移墳火化，兄長的行為是「盜墓」，訴請返回父親骨骸。法官最後雖認定五子雖是賴唯一的繼承人，但所有物返還請求權時效已過，駁回他的請求，全案仍可上訴。