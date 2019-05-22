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兒子開車遭追撞墜高架橋身亡 母求償2百多萬獲准

2019-05-22 22:41聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

楊姓男子被控於2年多前，駕駛轎車行經台南市歸仁區台86線高架快速道路，涉嫌追撞前方鄭姓男子駕駛的轎車，造成鄭連人帶車摔落高架橋下，不幸當場死亡。70歲鄭母白髮人送黑髮人，傷心欲絕，向楊求償喪葬、扶養和精神慰撫金共217萬多元，台南地院法官判准，全案仍可上訴。

判決說，2017年9月2日上午7點48分，楊開車載著徐姓女子從歸仁區台86線快速道路外側車道、由西往東方向高速行駛，車子行駛到東向15．4公里高架橋處時，鄭駕駛的車子就在楊男座車的前方、兩車沿同一車道同向行駛。

當時天候晴，路況都良好，楊未與前車保持安全距離，在逼近鄭車時，高速從後追撞鄭的車子，導致鄭車子失控制，衝出路旁水泥護欄，連人帶車摔落幾米深的高架橋下，鄭身受頭顱骨折與出血重創，當場死亡。

鄭母哭訴，她平日與鄭男同住，兒子很孝順，令她深感寬慰，沒想到楊重大過失，讓她白髮人送黑髮人，是人生最大的悲劇，為此提告求償喪葬費、扶養費與精神慰撫金共417萬多元，扣除已領取的汽車強制責任保險金200萬元，向肇事的楊求償217萬多元。

台南地院法官審認為，楊對車禍發生確有過失責任，依鄭母所提求償金額單據、保險證明，判楊賠償217萬多元給鄭母。

楊姓男子被控於2年多前，駕車行經歸仁區台86線快速道路，涉嫌追撞前方鄭姓男子駕駛...
楊姓男子被控於2年多前，駕車行經歸仁區台86線快速道路，涉嫌追撞前方鄭姓男子駕駛轎車，鄭連人帶車摔落高架橋下不幸當場死亡。鄭母向楊求償精神慰撫金217萬多元，法官判准，全案仍可上訴。圖為台南地院外觀。 本報資料照片
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保險車禍骨折

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