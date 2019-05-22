奇力新併美磊驚爆內線 董座蔡茂禎狼狽送北檢

2019-05-22 22:39 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



泛國巨集團旗下電感大廠奇力新併購美磊科技、國巨收購保護元件大廠君耀-KY驚傳內線交易案，調查局懷疑，國巨董事長陳泰銘親信謝燈灴（前國巨財務部專員）、美磊董事長蔡茂禎疑在重訊公布前，事先透過親友買入美磊、君耀股票，違反證交法；台北市調查處今天搜索涉案人住所共5個地點，約談7人到案，蔡茂禎晚間送台北地檢署漏夜偵訊，不排除強制處分。

蔡茂禎進入地檢署時，因不想讓媒體拍照，用外套、口罩把自己遮得密不透風，只露出眼睛走路，完全沒有大老闆氣勢，他在法警室等候開庭期間，先與律師律見，之後又要求測量血壓，後來疑因等開庭太久，索性把鞋脫了，雙腳抬起靠在椅子上睡。

謝燈灴（66歲）是國巨老臣，有財務專長，以往是陳泰銘倚重的重要幹部，專門處理財務、股務等機要；2005年國巨投資被動元件第2大廠大毅科技前，謝被控聽從陳的指示，透過人頭下單炒作大毅股價，但後來因罪證不足，處分不起訴。謝燈灴晚間訊後已請回。

奇力新在2018年1月3日宣布收購美磊，由於2家公司皆為國內電感龍頭大廠，號稱是強強策略聯盟，美磊產品以大顆Molding Choke為主，月產能2億顆；奇力新則以小顆Molding Choke為主，月產能4億顆。雙方合併後，成為全球最大Molding Choke公司。

雙方換股比例為奇力新普通股每0.73股換發美磊普通股1股，美磊於股份轉換完成後，依規定終止上櫃交易，以當時美磊停牌前2日收盤價來計算，溢價率將近16%。

據調查，謝燈灴疑在重大訊息公布前，透過陳姓人頭事先買入美磊股票，奇力新宣布收購美磊後，股價也從60餘元漲至70餘元。

此外，國巨在同年4月27日宣布以每股73元，公開收購君耀-KY全部股權，總收購金最高達33億6千5百萬元，蔡茂禎涉嫌在利多訊息公告前，透過人頭先以低價買入君耀-KY股票數十張，企圖等消息釋出股價飆漲，賺取中間價差。