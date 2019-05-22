氣陸配來台只忙賺錢 誣告「假結婚」老夫免刑

2019-05-22 21:03 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



官老先生4年前和中國大陸廖姓女子結婚，廖女依親來台，官不滿她外出工作、疏於照顧，向移民署謊稱妻子以每月給他1萬元為代價，和他假結婚。桃園地檢署偵訊時，官承認誣告，檢方處分廖女不起訴，但自動檢舉、起訴官誣告罪。桃園地院認為官耗費司法資源，妨害國家司法公正，判徒刑1月；但台灣高等法院考量官與廖女是夫妻，廖女也求情，改判「免刑」。

官老先生和廖女2015年3月、2016年5月分別在湖南省民政廳和桃園市桃園區戶政事務所辦結婚登記，廖女入境台灣。但廖女來台後，因忙著外出工作，官認為沒有好好照顧他，前年7月18日到移民署北區事務大隊桃園市專勤隊誣告兩人其實是「假結婚」，廖女犯使公務人員登載不實、未經許可入國等罪嫌。

不過等到檢方偵辦時，官卻當庭自白誣告，桃園地檢署因此作出不起訴處分，但另案起訴官意圖他人受刑事處分，向該管公務員誣告。

桃園地院認為官老先生雖然在偵查中就自白，但仍對國家司法審判產生危害，且耗費資源就只是為了讓妻子無端受刑事調查，判他1月徒刑。