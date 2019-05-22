親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

台灣五大電信業者口徑一致 華為存貨賣完就不賣

氣陸配來台只忙賺錢 誣告「假結婚」老夫免刑

2019-05-22 21:03聯合報 記者王宏舜╱即時報導

官老先生4年前和中國大陸廖姓女子結婚，廖女依親來台，官不滿她外出工作、疏於照顧，向移民署謊稱妻子以每月給他1萬元為代價，和他假結婚。桃園地檢署偵訊時，官承認誣告，檢方處分廖女不起訴，但自動檢舉、起訴官誣告罪。桃園地院認為官耗費司法資源，妨害國家司法公正，判徒刑1月；但台灣高等法院考量官與廖女是夫妻，廖女也求情，改判「免刑」。

官老先生和廖女2015年3月、2016年5月分別在湖南省民政廳和桃園市桃園區戶政事務所辦結婚登記，廖女入境台灣。但廖女來台後，因忙著外出工作，官認為沒有好好照顧他，前年7月18日到移民署北區事務大隊桃園市專勤隊誣告兩人其實是「假結婚」，廖女犯使公務人員登載不實、未經許可入國等罪嫌。

不過等到檢方偵辦時，官卻當庭自白誣告，桃園地檢署因此作出不起訴處分，但另案起訴官意圖他人受刑事處分，向該管公務員誣告。

桃園地院認為官老先生雖然在偵查中就自白，但仍對國家司法審判產生危害，且耗費資源就只是為了讓妻子無端受刑事調查，判他1月徒刑。

官認為量刑太重，上訴請求輕判。高院認為法院科刑應罰當其罪，以契合社會的法律感情，而官與廖女兩人屬「人倫至親」的夫妻關係，官至少在偵查時就自白了，沒繼續耗費司法資源，廖女也求情說「我希望法官判我老公輕一點，或是給他緩刑的機會，因為我跟他是真的結婚」；官年事已高，生活靠中低收入戶補助，憫恤他而諭知免刑。

官老先生不滿廖姓陸配來台後只顧賺錢，疏於照顧他生活，向移民署桃園市專勤隊誣告兩人...
官老先生不滿廖姓陸配來台後只顧賺錢，疏於照顧他生活，向移民署桃園市專勤隊誣告兩人是「假結婚」，但檢方偵辦時坦承誣告。桃園地院依誣告罪判官1月徒刑，高等法院考慮夫妻關係、年齡問題，改判老先生「免刑」。 聯合報系資料照
分享

假結婚移民署

相關新聞

奇力新併美磊、國巨併君耀疑內線交易 檢調約談

2019-05-22 20:41

和進電子疑遭掏空上億 總經理收押禁見

2019-05-22 20:30

馬祖海巡以小搏大 再度查獲陸籍越界抽砂船

2019-05-22 20:13

有案立破 彰化警方區域聯防連破3件跨轄重大刑案

2019-05-22 20:39

福懋老董過世21年 兒子爭爸爸骨灰對簿公堂

2019-05-22 19:46

恐怖情人！同居男友開槍殺她竟在法庭上談和解

2019-05-22 19:21

設計師瞞女友偷結婚 自稱「爛人」高院判賠40萬

2019-05-22 18:46

桌遊店老闆公認「人超好」 竟涉偷拍10多客人上廁所

2019-05-22 18:00

立委簡東明被控當選無效 二審大逆轉確定他當選有效

2019-05-22 17:22

背包客住宿小心！ 美髮師偷走同寢室旅人包包

2019-05-22 17:21

詐騙集團白天夜晚伎倆不同 台南檢警調銀行合作打擊

2019-05-22 17:19

瑞士凍結汪傳浦資產 法務部待裁定確定將請求返還

2019-05-22 17:09

沒證照還勾結書記官鑑價 法院告發事務所負責人獲緩刑

2019-05-22 16:59

被控偷拍鮪魚裸照 Nono快閃：靜待司法調查結果

2019-05-22 16:29

影／警助查抄盜版A片 AV女優錄影跨海感謝

2019-05-22 16:11

醫療洗腎藥水桶 回收改裝洗碗精、洗潔劑獲利百萬

2019-05-22 15:42

偽造眼科名醫的簽名欺騙哥哥 女房東張淑晶判刑3月定讞

2019-05-22 15:32

奇力新併美磊、國巨併君耀驚爆內部人內線交易

2019-05-22 15:15

一審被判當選無效 苗栗縣議員謝文禓將上訴

2019-05-22 15:12

惱怒罵警察「荏懶」叼菸闖紅燈男辯：了不起的意思

2019-05-22 15:02

鮪魚裸照風波 宅男女神「Nono」親赴警局說明

2019-05-22 14:56

疑酒駕撞破一大洞 金門陶瓷廠柴燒窯地標被毀

2019-05-22 13:50

女公務員控警眼神性騷反被告 但因妄想獲無罪

2019-05-22 13:44

律師法修正 禁止民代兼打訴訟

2019-05-22 13:39

嘉縣水上鄉代涉賄 嘉義地院判當選無效

2019-05-22 13:24

動手襲警引發選民厭惡 李婉鈺：我付出慘痛代價

2019-05-22 13:05

慶富員工遭欠薪紛提告 100K幹部薪水明細曝光

2019-05-22 13:03

苗栗縣議員謝文禓樁腳涉賄選 一審判決當選無效

2019-05-22 12:43

耍流氓砸爆小黃司機右眼 重傷害判刑5年10月

2019-05-22 12:41

沒想到火那麼大！莽撞舅燒外甥鞋櫃被判7月徒刑

2019-05-22 12:27

影／六塊肌猛男全是網路盜照 騙380名陸女匯款276萬

2019-05-22 11:04

大創百貨涉改標違法進口 副總西谷晃司等2人遭訴

2019-05-22 11:00

警破獲寶山鄉非法棄土場 司機竟開著挖土機逃跑

2019-05-22 10:59

粗心駕訓班教練 開車上路竟撞死行人

2019-05-22 10:32

LINE群組分享18禁愛情動作片 他散布猥褻物品被起訴

2019-05-22 10:26

花600塊找15歲少女嘿咻 慾男成老主顧卻同床被抓

2019-05-22 09:55

外傳北韓油商嗆殺法務部次長 蔡碧仲：檢應主動偵辦

2019-05-22 09:36

台東1警官失聯 曠職4天遭解職處分

2019-05-22 09:13

和進電子掏空案 北檢聲押禁見總經理龔俊仁等2人

2019-05-22 07:59
看更多

熱門文章

奇力新併美磊、國巨併君耀驚爆內部人內線交易

2019-05-22 15:15

台東1警官失聯 曠職4天遭解職處分

2019-05-22 09:13

周刊爆前立委霸地9千坪 馬場租約到期賴著不走還辦夏令營

2019-05-22 11:37

身障男擁千萬房產喊窮 想繼續靠補助款買牛肉

2019-05-21 23:44

警破獲寶山鄉非法棄土場 司機竟開著挖土機逃跑

2019-05-22 10:59

魔術師用餐拒併桌嗆「考慮過有錢人想法嗎？」 女店員怒罵：你出來

2019-05-22 11:45

南北差異各不同！他曝南部人有這個「壞習慣」 網：跪求認識

2019-05-22 14:14

父入獄母失聯…嬤落海溺斃 11歲男童頓失依靠

2019-05-22 12:26

花600塊找15歲少女嘿咻 慾男成老主顧同床被抓

2019-05-22 09:55

小妹妹手繪圖要送郭董 母苦等不到回應PO網「他」卻回了

2019-05-22 13:51

【即時短評】私娼問題不是靠掃蕩和厭惡仇視解決

2019-05-22 03:02

醫療洗腎藥水桶 回收改裝洗碗精、洗潔劑獲利百萬

2019-05-22 15:42

民進黨開除亮票台南市議員 高等法院判黨部違法

2019-05-21 22:17

影／暖心畫面！兩人受困車底 眾人合力抬車

2019-05-22 15:31

嗆殺法務部政次 北檢分案辦油商陳世憲恐嚇

2019-05-22 10:51

從窗簾縫隙偷拍林志玲 週刊3人被訴

2019-05-21 23:50

台東南迴公路1板車撞山 所載怪手翻落溝

2019-05-22 10:15

上市董座遭恫妻子紅杏出牆 他冷靜維繫股價

2019-05-21 20:34

女公務員控警眼神性騷反被告 但因妄想獲無罪

2019-05-22 13:44

國中男老師約女學生泡湯發生性行為 檢方起訴

2019-05-22 14:02

返台爽用健保 「女版黃安」：巴不得我死的人可以歇了

2019-05-22 13:41

動手襲警引發選民厭惡 李婉鈺：我付出慘痛代價

2019-05-22 13:05

疑酒駕撞破一大洞 金門陶瓷廠柴燒窯地標被毀

2019-05-22 13:50

疑思念亡妻 男子當街切腹自戕送醫不治

2019-05-22 13:26

影／警助查抄盜版A片 AV女優錄影跨海感謝

2019-05-22 16:11

和進電子掏空案 北檢聲押禁見總經理龔俊仁等2人

2019-05-22 07:59

「假韓粉」臉書留言恐嚇？ 刑事局：極可能多來自大陸

2019-05-22 14:23

粗心駕訓班教練 開車上路竟撞死行人

2019-05-22 10:32

和進電子爆掏空上億 罕見出動7檢偵訊

2019-05-21 23:53

鮪魚裸照風波 宅男女神「Nono」親赴警局說明

2019-05-22 14:56

色師父連續示愛纏17天 女信徒拒當小三仍受害

2019-05-22 15:15

女騎士撞上身亡…農用車占道肇禍 車主判刑

2019-05-22 01:20

祖孫淡水河岸落水 祖母溺斃孫救回

2019-05-22 11:41

耍流氓砸爆小黃司機右眼 重傷害判刑5年10月

2019-05-22 12:41

被控偷拍鮪魚裸照 Nono快閃：靜待司法調查結果

2019-05-22 16:29

福懋老董過世21年 兒子爭爸爸骨灰對簿公堂

2019-05-22 19:46

永和分屍命案3嫌翻供認罪 均指孫武生是主謀

2019-05-22 19:56

大創百貨涉改標違法進口 副總西谷晃司等2人遭訴

2019-05-22 11:00

閃避不及撞向迴轉貨車 高雄車禍1人重傷送醫

2019-05-22 00:40

小艇碼頭有人落水 海巡人員第一時間下水救人

2019-05-22 09:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top