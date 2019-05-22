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有案立破 彰化警方區域聯防連破3件跨轄重大刑案

2019-05-22 20:39聯合報 記者何烱榮╱即時報導

彰化縣警察局去年推出全國首創的「車輛主動追擊系統」後，上個月再建置「防制跨轄連續刑案通報平台」；5月18日林姓男子涉嫌在花壇鄉偷機車，騎到大村鄉搶奪1名女子的皮包，員林、彰化兩地警方透過平台聯手出擊，19日晚上林男騎贓車尋找目標時，警方宛如「天降神兵」，在台一線上包抄逮捕，讓林男一臉驚愕。

縣警局局長方仰寧今天在主管周報頒發獎金，鼓勵逮捕林男的村上派出所所長謝鎮光、警員黃健智及黃勁堯，還有19日晚上到派出所督勤，主動代替黃勁堯值班的員林分局第五組巡官黃博琛，警方能很快同時破獲彰化市機車竊案、大村鄉飛車搶奪案的「密技」也揭曉。

縣警局刑警大隊大隊長王耀輝說，方局長4月間主持會議，表明歹徒偷取汽機車，通常是為異地犯案，要求在line群組建置「防制跨轄連續刑案通報平台」，讓各偵查隊和派出所都能很快掌握縣內發生的刑案訊息；這次警方能很快查出林男涉案並逮捕，果然發揮全縣區域聯防的預期效果。

今年5月以來，彰化縣連續發生3件搶奪案，5月2日上午7點多，有毒品前科的李姓男子穿雨衣騎機車，到大村鄉村上派出所轄區的加油站，亮刀搶奪收銀機裡6300元現金後逃逸，村上所查出機車車牌後透過平台通報；不到1小時，附近的東山派出所員警掌握李男行蹤圍捕到案。

5月12日晚上11時，田中鎮也發生加油站強盜案，王姓男子涉嫌在社頭鄉偷得機車代步，騎到田中鎮員集路1家加油站，持刀搶奪員工600元後逃逸；3小時後，內安派出所和田中偵查隊在田中鎮斗中路圍捕王男。

林嫌、王嫌都有竊盜前科，分別在去年8月、10月間出獄；資深員警說，竊盜、搶奪和毒品案前科犯的再犯率高，所以凡涉及刑案者出獄3年內，警方都建檔列為治安顧慮人口。

方仰寧說，雖然3件重大刑案都很快破案，他要求基層員警要提高治安顧慮人口資料與動向的掌握，預防再犯，也要落實掌握「防制跨轄連續刑案通報平台」的資訊 ，運用監視器天網，以最快的時間破案，將涉案者繩之以法，讓縣民對地方治安更有信心。

6年前，縣警察局前局長官政哲積極整合與建置全縣數位型路口監視系統，打造治安天網，前年5月前局長楊崇德提升「天網」的車輛辨識功能，指示保安科設計全國首創的「車輛主動追擊系統」，警方查出並輸入涉案車輛的車牌後，只要這輛車子再度上路，立刻被鎖定追蹤。

保安科長陳朝清說，到107年底全縣已在1938處路口，建置8953支數位型監視器鏡頭，成為警方辦案的利器；以搶奪案為例，104年到去年的近4年發生件數，從21件逐年降低為19件、13件、6件，機車竊案也從704件降低為348件、244件、193件，最重要是所有案件都破案。

彰化縣警察局長方仰寧今天頒發獎金，獎勵林男涉嫌飛車搶奪案破案有功員警，村上所所長...
彰化縣警察局長方仰寧今天頒發獎金，獎勵林男涉嫌飛車搶奪案破案有功員警，村上所所長謝鎮光（右）、員林分局一組巡官黃博琛（左）代表受獎。照片／縣警局提供　
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田中鎮13日凌晨發生加油案強盜案，田中分局長鄭穎聰（中）頒獎給破案有功的內安派出所所長沈煌昌（右）、警員林偉詮。照片／田中警分局提供
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彰化縣警察局長方仰寧（左2）頒發獎金，鼓勵逮捕逮捕加油站搶嫌的東山派出所警員王尹平（左起），曾祺章，謝喬凱。照片／縣警局提供
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田中鎮13日凌晨發生加油案強盜案，分局長鄭穎聰（左2）頒獎給圍捕嫌犯的偵查隊副隊長劉竣明（左１起）、偵查佐王丁立及小隊長黃勝裕。照片／田中警方提供
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