馬祖海巡以小搏大 再度查獲陸籍越界抽砂船

2019-05-22 20:13 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



繼今年年初馬祖海巡隊查獲陸籍「鴻達51號」抽砂船非法越界盜取海砂，經連江地方檢察署判決沒收，並拍賣4819萬入國庫後，海巡隊今海上巡邏勤務時，在莒光海域再度查獲一艘陸籍抽砂船盜採砂石。

海巡隊表示，今下午2點時接獲第11巡防區的通報，發現有可疑目標於莒光限制水域，巡防艇3538艇隨即前往查看，並在莒光蛇山外2.2浬限制水域內，發現一艘陸籍「海勝655號」抽砂船未經許可進入本國海域，且進行抽砂作業。

35噸的巡防艇立刻強靠登檢約1000多噸的大噸位「海勝655號」抽砂船取締並錄影蒐證，因「海勝655號」船上多達9名船員，海巡隊緊急調派10029艇從南竿出發前往支援以策安全，並以優勢警力實施以小搏大戰術執檢，成功緝獲並押解人、船到案。

為防範非洲豬瘟會隨船食品進入台灣，海巡隊加強船上各艙間物品及所帶食物清查，經查後無相關豬肉及其製品，隨即由10029艇及3538艇共同押解「海」船返回南竿福澳港偵辦，並依刑法加重竊盜罪等罪嫌移送連江地檢署偵辦，展現海巡隊維護國境安全及保護環境生態的鐵腕手段。