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設計師瞞女友偷結婚 自稱「爛人」高院判賠40萬

2019-05-22 18:46聯合報 記者王宏舜╱即時報導

室內設計師陶繼綱隱瞞已婚身分，和楊姓女子交往、同居、發生性關係，期間楊女還為他墮胎兩次，直到2017年他才告知已婚身分。楊女深受打擊，曾仰藥輕生獲救，楊女認為陶侵害人格權、貞操權，要求賠償100萬元，台北地方法院判陶須賠償60萬元。台灣高等法院今改判賠償40萬元。

楊女主張，她和陶繼綱1996年交往，期間因故分手，2014年因陶繼綱表明未婚，兩人才復合，進而同居、發生性關係。但陶繼綱2016年與其他女子結婚，仍刻意隱瞞已婚，楊女誤認陶繼綱仍單身，兩人持續同居、發生性行為；期間楊女曾懷孕，因陶反對而墮胎，陶2017年才告知她詳情。

楊女說，身心嚴重受創，認為陶繼綱侵害她的人格權、貞操權，且陶妻任由丈夫和她交往，應該負起連帶責任，請求兩人賠償100萬元。

陶繼綱抗辯，2014年和楊女交往時，已經和他人育有一名小孩，所以他非「以結婚為前提」和楊女交往；楊女曾幫他處理文件，且他的「行照」也有登記配偶姓名，雙方共同友人也知道他已婚，楊女應可以查知他結婚了，他沒有侵害她人格、貞操權。

陶妻也稱，2017年5月發現丈夫和其他女性往來密切，追問下丈夫才坦承和楊女交往，她要求丈夫「只能選一個」，沒容忍丈夫和楊女交往。陶妻也認為楊女侵害她配偶權，反訴要求楊女賠償100萬。北院認為，陶繼綱2017年傳訊息給楊女，寫道「結婚與小孩都有，我家人也都不知道，所以我是大爛人」、「放手吧！不要為我這個爛人騙子付出了」，顯見陶已多次坦承隱瞞楊女已婚的事實，還以「騙子、爛人」自稱。

北院認為陶繼綱隱匿結婚，導致楊女受騙、懷孕、流產，一般人難以容忍，也不符男女交往最低道德要求，更讓楊女虛擲青春歲月，曾服藥自殘、到精神科就診，判陶須賠償60萬元、陶妻索賠無理由。高院今改判陶賠40萬元，陶妻上訴駁回確定。

室內設計師陶繼綱隱瞞已婚身分，和楊姓女子交往、同居、發生性關係，楊女還為他墮胎兩...
室內設計師陶繼綱隱瞞已婚身分，和楊姓女子交往、同居、發生性關係，楊女還為他墮胎兩次，直到2017年他才告知已婚身分。楊女認為陶侵害人格權、貞操權，提告索賠100萬元，台灣高等法院民事庭今判陶賠償40萬元確定。記者王宏舜／攝影
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結婚懷孕台灣高等法院

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