桌遊店老闆公認「人超好」 竟涉偷拍10多客人上廁所

2019-05-22 18:00 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



北市大同區長安東路上一家桌遊店，主打會員只需100元，就能暢玩桌遊一整天，店內還提供NS、PS4等多種遊戲聚會空間，讓其臉書粉絲專頁，獲得許多客人大讚「老闆人超好」。不料，該店的鄭姓老闆，日前竟被女客人發現是「偷拍狼」；該女上廁所時，驚見馬桶上方裝設針孔攝影機，隨即報案；警方調查發現至少10人受害，將鄭男依妨害秘密罪嫌送辦。

警方表示，本月18日晚上6時許，接獲一名被害女子到案報警，稱自己被一家桌遊店老闆，在廁所裝針孔攝影機偷拍，隨後竟出現10多名女子陸續到所提告；介入調查發現，這家桌遊店的鄭姓老闆確實涉嫌偷拍，檢視馬桶上方的針孔攝影機影像，出現至少10位受害男、女子上廁所畫面，且拍攝開始時間是報案前24小時，立刻傳喚鄭男到案。

鄭男警詢時坦承犯行，稱因滿足自身好奇心，才裝設攝影機偷拍，訊後被警方依妨害秘密罪嫌函送法辦。他事後用通訊軟體Line向群組中的客人道歉「因為自己好奇心，做了無法彌補的錯事，我對不起大家⋯不奢求原諒⋯我願意當面向受害者下跪道歉⋯後續被害者採取什麼行動我都接受⋯我辜負了大家對我的信任，我之後會離開桌遊圈，為自己的行為負責。」

鄭男在該店的臉書粉絲專頁的評論中，頗受客人好評，網友留下包括「老闆人超好DER，不能不推XDD，而且位置也很方便」、「老闆超愛搞笑，桌遊更新很快」、「老闆親切的介紹之下跟朋友展開一場廚藝競賽，各種豬隊友亂成一團⋯個人覺得物超所值」等評論。