立委簡東明被控當選無效 二審大逆轉確定他當選有效

2019-05-22 17:22 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



國民黨山地原住民立委當選人簡東明被控以「返鄉交通費」、「工作費」等名義賄選，3年前經台中地檢署提起民事當選無效，一審判決當選無效，簡不服提起上訴，台中高分院今天以無證據證明簡東明賄選，全案大逆轉，二審廢棄一審判決，意即檢察官提當選無效被駁回全案定讞，不得上訴。

台中高分院行政庭長江德千表示，簡東明被控違反選罷法一審被判刑5年6月、二審判刑4年、更一審獲判無罪；簡的妻子戴錦花被控違反選罷法，一審判無罪、二審判刑3年4月，目前上訴最高法院。

台中地檢署指出，簡東明為105年1月16日第9屆立法委員山地原住民選舉之當選人，檢察官查出簡的妻子戴錦花、樁腳以「返鄉交通費」、「工作費」名義賄選，對簡東明提起民事當選無效之訴，台中地院判決簡東明當選無效，簡不服提起上訴。

台中高分院查出，戴錦花等人所涉刑案中，並無「返鄉投票的選民名單」，如何發放返鄉投票選民300元，檢察官未舉證。也未舉證戴錦花於105年1月15日凌晨所交付的10萬元是來自於簡東明。

簡東明的兒子固有交付15萬元給周男，周再將款項轉交給其他人，但他們均表明款項是工作費，且未提及戴錦花。縱簡東明提供工作費或津貼，乃屬輔選工作上之對價性質，則周等人受領工作費 (津貼)應屬合情，並無違背現行法令。