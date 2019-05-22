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沒證照還勾結書記官鑑價 法院告發事務所負責人獲緩刑

2019-05-22 16:59聯合報 記者林孟潔╱即時報導

環球不動產估價師事務所陳姓負責人未領有證照，借用有不動產估價師資格的蔡政穎名義掛牌開業，卻在10年前與台北地院民事執行處林姓前書記官合謀，執行不動產鑑價工作。林前年被判刑3年定讞，法院另向台北地檢署告發陳為共犯，檢方調查後依貪汙治罪條例圖利罪起訴陳。台北地方法院昨天判陳1年徒刑，緩刑3年，應向國庫支付20萬元，並接受法治教育課程，並褫奪公權1年。

檢方調查，林姓前書記官從2009年12月2日起至隔年7月16日止，將法院應輪流發包給民間鑑價公司的245件標案，其中27件民事強制執行案件的不動產，指定交給陳負責鑑價，讓陳收取17萬9500元費用，估計扣除成本後獲取4萬7000多元不法利益。

林辯稱，不曉得陳不具不動產估價師資格，拿到鑑價案後都交給倪姓女執達員處理，未細看鑑價案詳細內容。高院更二審認為，林男因與陳男共同投資法拍屋感情交好，違法委託無鑑價師執照的陳鑑價，嚴重戕害承辦法官囑託案件的公平性，依圖利罪判林3年徒刑、褫奪公權1年。林提起上訴，最高法院駁回上訴定讞。

至於不動產估價師事務所陳姓負責人部分，他供稱環球事務所負責人是登記合格的蔡姓鑑價師，僅是借牌而已，最後改稱雙方是合夥關係。法院認定陳和蔡「借牌」經營，而非「合夥」經營不動產估價業務，同時認為陳與林共同觸犯圖利罪，依職權向北檢告發。檢方認定事證明確依法起訴。

陳坦承犯行，說法和林姓、蔡姓男子證詞一致，且在法院辯論終結前自動繳交犯罪所得4萬7100元，依法減輕其刑。台北地院考量，陳犯後坦承犯行，相信他沒有再犯之虞，依共同犯公務員對主管之事物圖利罪，判刑1年、緩刑3年，緩刑期間交付保護管束，並於判決確定後1年內向國庫支付20萬元，及接受法治教育課程3場，褫奪公權1年，可上訴。

台北地方法院。本報資料照片
台北地方法院。本報資料照片
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