沒證照還勾結書記官鑑價 法院告發事務所負責人獲緩刑

2019-05-22 16:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



環球不動產估價師事務所陳姓負責人未領有證照，借用有不動產估價師資格的蔡政穎名義掛牌開業，卻在10年前與台北地院民事執行處林姓前書記官合謀，執行不動產鑑價工作。林前年被判刑3年定讞，法院另向台北地檢署告發陳為共犯，檢方調查後依貪汙治罪條例圖利罪起訴陳。台北地方法院昨天判陳1年徒刑，緩刑3年，應向國庫支付20萬元，並接受法治教育課程，並褫奪公權1年。

檢方調查，林姓前書記官從2009年12月2日起至隔年7月16日止，將法院應輪流發包給民間鑑價公司的245件標案，其中27件民事強制執行案件的不動產，指定交給陳負責鑑價，讓陳收取17萬9500元費用，估計扣除成本後獲取4萬7000多元不法利益。

林辯稱，不曉得陳不具不動產估價師資格，拿到鑑價案後都交給倪姓女執達員處理，未細看鑑價案詳細內容。高院更二審認為，林男因與陳男共同投資法拍屋感情交好，違法委託無鑑價師執照的陳鑑價，嚴重戕害承辦法官囑託案件的公平性，依圖利罪判林3年徒刑、褫奪公權1年。林提起上訴，最高法院駁回上訴定讞。

至於不動產估價師事務所陳姓負責人部分，他供稱環球事務所負責人是登記合格的蔡姓鑑價師，僅是借牌而已，最後改稱雙方是合夥關係。法院認定陳和蔡「借牌」經營，而非「合夥」經營不動產估價業務，同時認為陳與林共同觸犯圖利罪，依職權向北檢告發。檢方認定事證明確依法起訴。