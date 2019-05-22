醫療洗腎藥水桶 回收改裝洗碗精、洗潔劑獲利百萬

2019-05-22 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣調查站日前破獲台南市業者回收洗腎藥水桶，運回製造工廠填充洗碗精、漂白水或洗衣精等清潔劑後，製成器皿、衣物洗潔劑販售小吃等攤販、店家，現場查獲以洗腎藥水桶盛裝洗潔劑成品2484桶、待盛裝洗腎藥水空桶4208桶，張姓洗潔劑廠負責人及沈姓回收業者，訊後依違反廢棄物清理法、詐欺罪嫌移送法辦。

嘉義縣調站表示，洗腎藥水空桶應由合格廠商回收後，經粉碎作為再製原料，不肖業者直接利用洗腎藥水空桶填充洗潔劑，有使桶內殘留藥液與洗碗精或洗衣精等洗潔劑混合，造成危害人體健康疑慮，初估業者營業3年來獲利百萬以上，洗潔劑都鋪貨至路邊攤販或各大五金賣場零售，供作攤販或一般家庭洗滌、清潔食品器皿或衣物之用途。

嘉義縣調查站表示，去年接獲匿名檢舉指稱，有不肖業者向雲嘉南地區醫療診所，違法回收洗腎藥水空桶，並將回收之空桶運回洗潔劑製造工廠填充洗碗精、漂白水或洗衣精等清潔劑後，製成器皿、衣物洗潔劑對外販售。經報請嘉義地檢署檢察官指揮，本月15日兵分5路到台南市沈男經營的塑膠工廠，及張男的洗潔劑廠等處所調查。