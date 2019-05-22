偽造眼科名醫的簽名欺騙哥哥 女房東張淑晶判刑3月定讞

2019-05-22 15:32 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



女房東張淑晶多次因租賃、債務糾紛鬧上媒體版面，也和多人興訟衍生許多官司。她七年前在中止裝修協議書內，偽造知名眼科院醫院院長盧雪玉的簽名，被依偽造文書罪嫌起訴，一審判4月徒刑，二審改判3月徒刑，得易科罰金9萬元。案經上訴，最高法院今天駁回上訴，全案定讞。

判決指出，張淑晶2012年和胞兄張振盛、許姓友人合作裝修位於捷運永安市場站的房子， 欲出租賺錢，但因修繕費用昂貴、資金不足，張淑晶謊稱可以找金主、友人盧雪玉來幫忙，但張淑晶事後和哥哥鬧得不愉快，欲終止合作裝修案，張淑晶、張振盛和許姓友人相約內湖的辦公室，簽署中止合作協議書。

張淑晶明明知道盧雪玉沒有參與合作案，也沒有取得盧雪玉的授權或同意，仍假借轉交協議書為由，將協議書帶走後，私自在「乙方簽名欄位」偽造盧雪玉的簽名，事隔數日再將協議書交給哥哥，損害盧雪玉、張振盛、許姓友人的權益。

張淑晶否認犯行，但哥哥作證時指出，他和許姓友人合作買下房子，因為漏水嚴重、修繕費用昂貴，許想要退出不願繼續投資，而他本身資金不足，當時張淑晶表示可以引進金主盧雪玉，他才答應和張淑晶合作，期間所有事務都由張淑晶處理，他從未看過盧雪玉，也不知道協議書是誰簽的。

一審依偽造文書罪判刑4月，得易科罰金；二審改判3月徒刑，得易科罰金9萬元。案件上訴，最高法院今天駁回上訴，全案定讞。