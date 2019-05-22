奇力新併美磊、國巨併君耀驚爆內部人內線交易

2019-05-22 15:15 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



聯茂董事長蔡茂禎在併購案重訊公布前，事先買入君耀股票。 本報系資料庫。 分享 facebook

泛國巨集團旗下電感大廠奇力新併購美磊科技、國巨收購保護元件廠君耀驚爆內線交易案，調查局台北市調查處接獲證交所分析報告，認為美磊董事長蔡茂禎在併購案重訊公布前，事先買入君耀股票，國巨集團謝姓財務主管在收購案前，也事先買入美磊股票，涉及違反證交法；台北地檢署今天指揮市調處搜索蔡茂禎住所等5個地點，約談蔡茂禎等7人到案，晚間將移送地檢署。

據了解，為整合資源擴大營運規模，以提升營運效能並強化全球市場競爭力，奇力新於2018年1月3日宣布以0.73股，換美磊科技1股方式合併美磊，當時兩家公司收盤價來計算，美磊價格約71.9元，溢價率約15%。

奇力新為台灣唯一擁有全系列電感生產製程，並在兩岸三地具有量產能力之廠商，掌握中上游生產與核心技術。

此外，國巨則是在同年4月27日宣布以每股73元收購君耀-KY 100%普通股、合計4,609萬8,985股，公開收購成就條件為收購2,309萬5,592股，預計收購金額為16.86億到33.65億元。

奇力新電感產品線包括了全系列磁性材料及電感元件，尤其以大、小尺寸一體成型功率電感、繞線及積層式電感為主力，為全球少數有能力提供全系列電感元件並自主研發粉末材料的電感製造商之一；美磊公司為國內電感及LTCC(低溫陶瓷共燒元件)大廠，今天傳出內線交易震撼業界。

泛國巨集團自2017年大規模展開併購，其中奇力新整併3次、國巨則併購君耀與美國普思電子，國巨集團持有奇力新集團股權約17%、國巨董事長陳泰銘擔任奇力新集團董座，2家公司關係更為緊密。