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一審被判當選無效 苗栗縣議員謝文禓將上訴

2019-05-22 15:12中央社 苗栗縣22日電

苗栗地方法院合議庭今天宣判苗栗縣議員謝文禓當選無效。 本報資料照片
苗栗地方法院合議庭今天宣判苗栗縣議員謝文禓當選無效。 本報資料照片
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苗栗縣議員謝文禓涉嫌在選舉期間透過樁腳買票，經檢方及其他落選人提當選無效之訴，苗栗地院今天判決謝文禓當選無效，是本屆議員首例。謝文禓則喊冤表示，將提起上訴。

國民黨籍謝文禓在去年五合一選舉中，以獲得5214票經中選會公告當選苗栗縣議會第19屆第一選區議員。

苗栗地方法院今天發布新聞稿指出，法院受理108年度選字第6、14、16號當選無效訴訟，經審理後，合議庭今天宣判，判決謝文禓當選無效。

法院指出，苗栗地檢署檢察官李雅雯及落選人徐筱菁、許櫻萍分別對謝文禓提起當選無效之訴，主張謝文禓在107年11月22日晚間，前往戴姓樁腳開設之「興旺堂」庭院，交付新台幣3萬元，要求戴男協助以每票500元代價向選民買票，戴男利用選前3天向家人、鄰居、親友及「興旺堂」委員以每票500元或一戶2000元代價行賄，央求投票支持謝文禓。

謝文禓否認買票，辯稱所交付的3萬元是出借戴男的款項。但合議庭審理認為，戴男於接受調查站詢問、檢方偵訊及法院羈押庭期間，均證稱與謝文禓交情深厚，兩人並無金錢往來及仇恨糾紛，坦承當天謝文禓所交付的3萬元是請他協助買60票，他收受後陸續向多人行賄，共花費1萬3500元。

法院表示，戴男後來改口稱該筆款項是借款關係，但對於借款過程、還款情節，均與謝文禓說詞兜不攏，且翻供時間點，就是謝文禓經調查站通知前往接受調查當日，時機過於巧合。

合議庭審理，採信戴男在羈押庭前的證述，認謝文禓確有交付3萬元給戴男，叫他去買票，而戴男也確有向親友、鄰居行賄，尋求支持謝文禓，因此判決謝文禓當選無效。

謝文禓表示，待收到判決書後將與律師研議，提出上訴。

當選無效樁腳

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