惱怒罵警察「荏懶」叼菸闖紅燈男辯：了不起的意思

2019-05-22 15:02 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



新北市汐止分局汐止派出所李姓警員，今年4月9日晚上在執行巡邏勤務，看到陳姓男子騎車闖紅燈，手上還叼著香菸，上前取締違規，卻遭陳男用台語辱罵「荏懶」，員警提告妨害公務、公然侮辱，但檢察官認為，密錄器錄不清楚正確語調，犯罪嫌疑不足，以不起訴處分。

陳男在今年4月9日晚上8時許，騎機車行經汐萬路一段，手叼著一支香煙，並紅燈右轉近中正路。正在巡邏的李姓、江姓警員見狀，立刻攔查定取締違規，陳男不滿遭攔檢，用台語辱罵2名警察「荏懶成這樣、是在荏懶什麼」。

警察認為遭到羞辱，依法提告，但陳向檢方供稱，當時是用台語說「南諾」，意思是指「了不起」的意思，沒有要罵警察懶惰、骯髒，沒有不配合攔查。

檢察官勘驗現場警方的密錄器，陳男遭警方攔查，預期會被開單，情緒略顯激動，但密錄器所錄下的過程，對於陳所說的話卻聽不清楚，難以分辨發音到底是南諾還是荏懶。