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疑酒駕撞破一大洞 金門陶瓷廠柴燒窯地標被毀

2019-05-22 13:50聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

1名家住金湖鎮料羅村的呂姓男子昨晚開車行經金門陶瓷廠路口，疑似因酒駕，車輛往左直接衝撞金門陶瓷廠大門的柴燒窯地標，撞擊力之大，把整座窯撞出了一個大洞，轟然一聲巨響，嚇壞附近民眾；警方獲報到場處理，將已陷入昏迷的呂男送醫，目前人已脫離險境。警方表示，本案委由金門醫院抽血檢測酒測值，若抽血檢測結果，確認是酒駕，全案將依違反公共危險罪嫌函送金門地檢署作後續偵辦。

金湖分局一組組長廖建棠今天上午表示，這名在金門自來水廠上班的呂姓男子，昨晚10時30分從環島南路4段湖前路段開往夏興，疑似酒駕，竟把全國唯一官窯，金門陶瓷廠大門的「柴燒窯」地標撞出了一個大洞，雖然安全氣囊即時爆開彈出，但駕駛還是頭部受到重創，昏迷送衛福部署立金門醫院救治。

警方表示，呂男駕駛的自小客車疑似在沒有剎車的情況下，直接撞上金門陶瓷廠的門面， 因為呂姓男子到院時人已昏迷，無法進行酒測，僅能抽血送驗，化驗報告要送台灣，要將近一周結果才會出爐。但據到場處理的員警表示，車內滿是酒味，應該是酒駕肇禍。

對於慘遭池魚之殃的陶瓷廠門面遭毀，金門陶瓷廠長許一傑也覺得的很惋惜，他說這座柴燒窯意向景觀，應該有超過50年的歷史，廠方初估，若要維修可能要花10多萬，未來將會向肇事的呂男求償，但現階段將會盡快把受損的牆面先補起來。

陶瓷廠的經典地標毀了，不少網友直接在網路上熱議了起來，有人說『呂男可能是對陶瓷廠的怨念很深」；網友張雲湧也說「 還好那牆不是鋼筋混凝土，否則會更嚴重」；網友Neo Hong 也說「他其實是想測試陶瓷廠的大門是不是陶瓷做的」；趙類思說「 牆破掉，車進來，錢出去。」。

一名男子昨晚駕車行經陶瓷廠，疑似酒駕，車子直接撞擊，衝撞金門陶瓷廠大門的柴燒窯地...
一名男子昨晚駕車行經陶瓷廠，疑似酒駕，車子直接撞擊，衝撞金門陶瓷廠大門的柴燒窯地標，撞擊力之大，把整座窯撞出了一個大洞。圖／警方提供
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全國唯一官窯~金門陶瓷廠大門的「柴燒窯」地標，遭醉男撞出了一個大洞。記者蔡家蓁／...
全國唯一官窯~金門陶瓷廠大門的「柴燒窯」地標，遭醉男撞出了一個大洞。記者蔡家蓁／攝影
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金湖分局一組組長廖建棠在今天上午表示，整起車禍疑似是酒駕肇禍，目前傷者已脫離險境...
金湖分局一組組長廖建棠在今天上午表示，整起車禍疑似是酒駕肇禍，目前傷者已脫離險境。記者蔡家蓁／攝影
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金門縣陶瓷廠大門的地標遭撞了一個大洞，現場還遺留不少汽車的零件，可見車損嚴重。記...
金門縣陶瓷廠大門的地標遭撞了一個大洞，現場還遺留不少汽車的零件，可見車損嚴重。記者蔡家蓁／攝影
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金門酒駕

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