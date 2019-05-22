女公務員控警眼神性騷反被告 但因妄想獲無罪

2019-05-22 13:44 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



陳姓女子遺失物品，計程車司機將拾得物送交台北市警大安分局新生南路派出所，戴墨鏡的陳女領取後，打1999市政熱線檢舉鄭姓警員「用眼神注視我胸部和下體」，控鄭性騷擾。督察組調查，陳女又繼續虛構事實，要督察組究辦，分局性騷擾事件審查會議決議性騷擾不成立，檢方也不起訴，並認定她誣告。台北地院認為陳女因受妄想、重度憂鬱症影響，判她無罪，台灣高等法院駁回上訴。

檢方認為，陳姓女子擔任公職，應知對警員提性騷擾申訴、告訴將使對方受刑事或懲戒處分，就算她有這些精神疾病，也不可能誤認從沒與她交談的鄭姓警員(現任職羅斯福路派出所)「用眼神注視她胸部和下體」。因陳姓女子已兩度獲判無罪，除非有速審法規定的例外情形，她幾乎已確定無罪。

陳姓女子2015年8月22日下午4點多，打1999檢舉新生南路派出所鄭姓警員的眼神對她性騷擾，她「甚感不舒服」。大安分局展開調查，9月1日請陳女來做筆錄，她依舊稱受侵犯，並要求究辦性騷擾之責。

法院調查，陳女聲稱遭鄭姓警員用眼神注視她胸部和下體，鄭還告訴她「知道妳有通報羅斯所處理鄰居騷擾事件」，覺得被他的眼神和言語騷擾。北院認為，陳女未遭親吻、擁抱或觸摸她臀部、胸部和其他身體隱私處，指述內容與性騷擾防治法規定不合，不構成犯罪。

而鄭姓警員表示，當天陳女來領遺失物，當時他是備勤，值班的是另名王姓警員，陳女進來時，他有注意對方是要做什麼？鄭否認有盯著對方胸部，也不記得有和對方交談，當時他把遺失物交給陳女後，陳女就到報案等候區，確認物品後後才離開。鄭說，陳女當時帶著墨鏡，根本看不出她的眼神。法官認為，無法排除陳女「誤會」鄭注視她胸部、下體的可能性。

北院認為，陳女從2007年起就至精神科診所治療，她有妄想型精神病、重度憂鬱，因病症致個性急促，做事匆忙，判斷易失準，且有疑心、關係妄想和被害妄想症狀，認為難認她「誣告」，判她無罪。

高院認為，一般人到派出所領遺失物，通常會直接在值班台清點，但陳女卻走至值班台右側的報案等候區確認，這與她辯稱「因感受到不舒服、畏懼」才到至一旁清點相符，可見申告並非憑空捏造。