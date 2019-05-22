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律師法修正 禁止民代兼打訴訟

2019-05-22 13:39聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

立法院司法及法制委員會今日併案審查律師法修正草案，對於不少民代具有律師資格，在場立委達成共識新增草案第42條，「律師擔任中央或地方各級民意代表者，不得執行律師職務。」不過，包括杜絕不肖司法官轉任律師、會籍單一化等矚目改革，未取得共識，均保留交付黨團協商。

行政院修正律師法草案條文從現行53條，增至共146條。法務部指出，修法重點包括杜絕重大犯罪者轉任律師的管道與律師核發證書制度的改革、落實司改國是會議決議、修正律師入會制度及增訂執業的新型態、全國律師聯合會組織的改制。

草案第42條修正理由指出，中央或地方各級民意代表的職責，通常具有一定政治立場，故律師擔任民意代表，倘同時又可執行律師職務，恐因法律之制定或修正案及行使民意代表職權而與律師職務有利益衝突之虞；為使具律師資格的民意代表專職其民代工作，避免職務上利益衝突，因此增訂其不得執行律師職務，但律師擔任民代期間，仍得加入律師公會或沿用律師名銜。

此外，草案為杜絕重大犯罪者（如貪瀆司法官）轉任律師，規定曾任法官、檢察官而依法官法免除職務 ，不得再任用為公務員，或依法官法受撤職處分者，不得發給律師證書；已轉任律師者，得於兩年內廢止其證書。

草案規定，請領律師證書者，因涉嫌犯最重本刑5年以上之貪汙、行賄、侵占、詐欺、背信或最輕本刑1年以上有期徒刑之罪，經檢察官提起公訴，法務部得停止審查其申請；法務部應設「律師資格審查會」，審議律師證書之核發、撤銷、廢止及律師執行職務之停止、回復等事項。

涉及相關權益，律師公會全聯會與台北律師公會都派代表列席。相關條文規定，律師入會制度改採「單一會籍制」，即律師僅得加入其主事務所所在地的地方律師公會；律師如欲在所屬地方律師公會以外區域執業者，需依全國律師聯合會的章程規定，申請全國或跨區執業，繳納一定費用。

全聯會常務理事洪明儒表示，第17條第1項，於「業必歸會」範圍內，律師必須加入地方公會才能執業，全聯會認為要加入單一會籍。至於與執業無關的部分，可以讓其他地方公會與律師自由決定要不要加入。

北律理事長薛欽峰則說，修正內容業界爭執許久，行政院已達成共識。法案是要讓律師界進步，不是讓小公會得利。地方小公會真正當幹部的，不是當地律師，這樣合理嗎？台北有太多會員，台北律師到各地去，例如擔任南投苗栗公會理事長，可以嗎？

他指出，草案牽涉到會籍單一化，以後全律會選舉，如果這套亂了之後，大公會會影響小公會，財務不用擔心，過渡期間費用收繳，全台灣公會不缺錢。

他強調，草案通過後不可能發生「消滅小公會」情況。期待律師界組織合理化，能真正帶領律師前進，否則只是少數人利用資源。小地方民眾才有律師資源可以選擇及享用。

今日委員會於下午1點結束，僅審至第50條，周春米裁示剩餘條文另訂期繼續審查。

行政院檢察官

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