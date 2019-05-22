動手襲警引發選民厭惡 李婉鈺：我付出慘痛代價

2019-05-22 13:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



前新北市議員李婉鈺前年深夜到前立委張碩文家持續按電鈴、拍打鐵門，與到場處理的警方發生衝突，檢察官依妨害公務、強制未遂罪嫌起訴，求處不得緩刑。台北地方法院今天開庭，李婉鈺仍只承認妨害公務，但否認涉犯強制罪嫌，另經合法拘提張的妻子林玲玉仍未到庭，檢方隨即捨棄傳喚證人，法官庭末預知7月17日宣判。

李婉鈺表示，案發至今2年多的時間，對於自己做出不良示範，浪費司法資源感到很抱歉，她當初真心是基於關心朋友，卻沒想到演變成這種狀況，他也因此付出極大、慘痛代價，選舉結果也證明社會大眾對於她行為的厭惡，對於自己不對的部分會深刻檢討，希望大家都能夠從她身上得到一些省思。至於未來規劃，大家未來會知道，現在就是沈澱學習、放空自己，若有新的想法會再告訴大家。

檢方起訴，李婉鈺前年11月28日晚間9時藉口鄉親來訪，打電話邀約張碩文飲宴遭拒，酒後於29日凌晨前往張住處按大廈電鈴長達12分鐘、上樓拍張家鐵門。張的鄰居不堪受擾報案，與李婉鈺發生口角，李婉鈺後來與大安分局林泰安、王重羲2警發生衝突，猛按電鈴則被控強制屋內的林玲玉，依強制未遂、妨害公務罪嫌起訴，檢察官還建議法官就妨害公務罪判刑8月以上，意在不讓李婉鈺有緩刑機會。

台北地方法院日前開庭，原要傳喚張碩文的妻子林玲玉出庭作證，但她赴美請假，法官訂今天拘提林出庭，但經合法拘提仍未到庭，檢方事後射器傳喚證人。

李婉鈺律師許富雄指出，李婉鈺就妨害公務部分已經坦承犯行，並且當庭向林泰安、王重羲道歉，已經獲得林的原諒，王的部分因和解金額談不攏，所以最終失敗收場，另外李在當民意代表時，也確實替新北市警方爭取福利，不像起訴書寫明有藐視法治的狀況，希望法官給予有條件緩刑，讓李婉鈺能有改過機會。

另外，量刑部分，檢方認為李婉鈺身為民意代表，不思為民眾表率，竟深夜滋擾民宅，破壞社區安寧，且和警方有肢體衝突，挑釁公權力，更無端在媒體上指責警方性騷擾，不實言論攻訐員警，開庭時也經常性不準時到庭，浪費司法資源，難認犯後有悔意，建請法院依起訴書求處刑度判決。