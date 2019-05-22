慶富員工遭欠薪紛提告 100K幹部薪水明細曝光

2019-05-22 13:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



慶富造船涉詐貸63億讓公司幾近停擺，經濟部加工出口區也認定歇業屬實，遭積欠薪資的員工不少人提告討錢，讓薪資跟著曝光；一名慶富「設計課長」賴姓女子任職25年，月薪合計10萬元，但她怒控公司2017年11月起未給薪，求償367萬多元，慶富並沒出庭或提書狀辯解，高雄地院審理後全數判准，可上訴。

賴姓女子提告表示自1993年起受僱於慶富，每月本薪8萬3200元、績效獎金1200 元、職等津貼2800 元、主管加給1萬1000元、伙食津貼1800 元，合計每月共可領10萬元，不過2017年11月起連續8月沒支薪，僅有慶富合作廠商發出部分薪水，她因此申請退休。

賴女主張，慶富仍欠薪25萬元，加上退休金325萬元、特休折抵成工資9萬等，共應付367萬792元。

法官依她提出勞保投保單、勞資調解紀錄認定請求金額都合理，慶富公司在審理期間也沒出庭，或提出書狀陳述，判准賴女請求的全數金額。