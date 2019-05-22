耍流氓砸爆小黃司機右眼 重傷害判刑5年10月

2019-05-22 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



林男（左）酒後拿手機砸瞎邱姓司機（右）右眼，被依重傷害等罪判刑5年10月。圖／報系資料照 分享 facebook

桃園林姓男子去年8月16日酒後搭計程車時，持手機砸瞎邱姓司機右眼，還囂張恐嚇「想要再打你」，審理過程林自稱想分期用30萬元和解，邱認為和他無冤無仇，痛批林男太可惡，且感受不到悔意；法院審酌林的手段、雙方無法和解，依重傷害、恐嚇得利等罪，判處林5年10個月徒刑。

檢方起訴指出，林男（37歲）當晚10點多上車，自認邱催促他心生不滿，身體靠著駕駛椅背，左手拉邱後腦勺頭髮，右手持手機突然朝對方右眼猛砸了1下，邱當場鮮血直流，但他擔心繼續遭毆，只能好聲好氣回應「不要這樣啦」，並忍著劇痛載林回家。

行車記錄器也拍下，林撂話「我要打你可以嗎」、「我真的是大樹林囝仔啦」，砸傷邱後還說「你報警啊、我們去派出所報案」等語，最後連185元車資都沒付就離去；邱因視網膜剝離、眼球破裂，視力剩0.01以下，已不可矯正、恢復。

影片曝光後林的行為引起眾怒，住家甚至遭砸雞蛋、潑紅漆，他經通知到案說明後，才自拍影片4度鞠躬道歉，並坦承「會面對法律責任、醫療賠償」，事後也搬離桃園回雲林老家，檢方去年12月偵結，依重傷害等罪嫌起訴他。

上月底法院辯論終結，林表示意見時說當天有喝酒，直到朋友傳影片給他才發現自己做了這麼可惡的事，而先前工作不穩，也願意拿30萬元分期賠償，最後經審判長詢問時，才被動說感到很後悔、對不起等語。

被害的邱男則說，和林無冤無仇，卻被用殘忍手段打瞎眼，痛批他實在太可惡，自己1眼失去視力現已不能開車，收入頓時變成0，且林事後僅用影片道歉，認為感受不到他悔意，邱委任律師也說，林的行為是無差別傷害，認為就算他坦承也不應從輕量刑。

桃園地院審理後，認為林犯行明確，審理過程雖始終坦承，但始終無法達成和解，依重傷害、恐嚇得利等罪，各判他5年6月、7個月，應執行有期徒刑5年10個月。