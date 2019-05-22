沒想到火那麼大！莽撞舅燒外甥鞋櫃被判7月徒刑

2019-05-22 12:27 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



「東西賣掉了，不然你要怎樣」，高雄市鍾姓男子去年初不爽被晚輩李姓外甥言語刺激，竟惡意潑灑汽油、縱火燒燬外甥家門外的鞋櫃及辦公桌，沒想到火勢一發不可收拾，鍾男也嚇得直說，「我只是要燒鞋櫃，沒有想要燒房子」，連忙拉水管滅火，但仍難逃公共危險罪。橋頭地方法院認定鍾男犯案情節不算重大，依放火燒燬他人所有物罪，減刑後判處有期徒刑7月。

判決指出，鍾男去年1月14日本想向外甥取回一些物品，但卻反被頂撞，氣憤難忍，失控地搬出家中存放的汽油，潑灑在李姓外甥家中，意圖縱火宣洩不滿情緒，「但火勢比我想像中大」。鍾男見事態走向與預料不同，趕緊取水，想趕在消防隊抵達前撲滅火勢。

高雄市消防局火調報告指出，起火點鞋櫃、辦公桌明顯碳化燒燬，上方天花板有明顯燻黑痕跡，顯見鍾男是在屋前點火，造成大量濃煙，害騎樓天花板、客廳天花板有明顯煙燻痕跡，已釀公共危險。

鍾男供稱，點火只是為了燒燬鞋櫃，自認火勢不會太大、不會燒到房子，「我沒有認為燒到房子也無所謂」。

檢警調查，鍾男當時縱火用的汽油桶內還剩餘3公升汽油，而未將汽油使用殆盡。橋頭地方法院指出，依縱火汽油用量等判斷，鍾男應只想燒燬辦公桌等物，否則若要將整間屋子燒燬，大可在騎樓外雜物堆點火，更能達到目的；況且，鍾男住處緊鄰外甥家，只要火勢稍大，就可能被波及，常理來看，他應該不至於單因一些細故，就連同自身財物玉石俱焚。

法官指出，鍾男與外甥起口角，理應理性和平溝通協調，但鍾男卻選擇引火燒燬外甥所有物品，顯見情緒控制能力不佳。