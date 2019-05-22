影／六塊肌猛男全是網路盜照 騙380名陸女匯款276萬

2019-05-22 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



刑事局中打第五隊日前破獲愛情詐騙機房，根據線索繼續追查，發現林姓男子出資，在北屯區大樓組織另外一團愛情詐騙機房，5月初展開蒐證，20日收網抓人，逮捕涉案林等7人，當時犯嫌仍在悠閒吃下午茶，跟大陸的被害人培養感情，渾然不知警方已上門，經統計發現，林等人詐騙大陸單身女子約380人，其中二人已匯款278萬元，全案昨天依詐欺罪嫌移送法辦，檢方今聲押林等7人，地院尚未裁定。

刑事局中打第五隊表示，林姓男子（44歲）是北屯區愛情詐騙機房的金主與負責人，他負責租賃住處、提供生活花費給旗下6名男子，提供教戰手冊，詐騙大陸單身女子，其中不乏已離婚的單親媽媽，該詐騙集團成員都是假扮富二代及商務人士，盜用網路型男照片，還傳赤裸上身的六塊肌照片給被害女子，女子都不疑有他，與歹徒在網路展開交往。

檢警表示，犯嫌等人都以通訊軟體「微信」ID，暱稱為「薛宇良」、「傾聽雨落」、「水藍」、「薛」、「強森」、「夕陽光輝」、「歐弟」、「徹底的灑脫」、「離傷」、「唐龍」及「夏風秋雨」等名稱與被害女子交往，欺騙被害女子感情，等時機成熟再以投資股票、基金急需資金周轉等方式騙取金錢，從中牟利，呼籲被害人若有與上述ID交往的，勇於出面指認。