大創百貨涉改標違法進口 副總西谷晃司等2人遭訴

2019-05-22 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



國內平價通路大創百貨因被查獲進口日本核災區食品，遭國貿局停止6個月輸入食品，卻在2015年11月6日在停止進出口期限內，使用694張偽造不實輸入許可證，還竄改進口日期。台北地檢署今依偽造文書等罪嫌，起訴大創百貨副總經理西谷晃司、員工劉家榮。

大創百貨以39元均一價商品為定位，在國內共有60家分店，以日本平價進口日用品、食品、美妝品大受台灣消費者青睞，年營業額超過30億元，除實體店面受年輕人青睞外，近年在各電商上架成立專區一樣受歡迎。

日本因發生311地震，發生核電廠輻射外洩，事後日本福島、茨城、櫪木、群馬及千葉5縣被列為核災區，這5縣食品被我國衛福部公告認為有造成消費者身體健康、安全疑慮，禁止進口。

大創百貨於2015年3月被查獲進口日本核災區食品，遭經濟部國貿局自2015年11月5日處分6個月停止輸入貨品，卻於停止進出口期限內，使用694張偽造不實輸入許可證，遭國貿局以違反貿易法第17條規定，處以4164萬元罰鍰，並廢止出進口許可，兩年不得輸入任何貨品來台販售。

檢方查出，國貿局准予在「停止進口日期之前」的日本進口貨物仍可進口銷售，大創百貨「鑽漏洞」將大批日本貨物進口日期，竄改在禁止日期之前，並予以進口銷售。檢方今依法起訴西谷晃司、劉家榮。