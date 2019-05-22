警破獲寶山鄉非法棄土場 司機竟開著挖土機逃跑

2019-05-22 10:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣竹東警分局昨天下午在寶山鄉三峰路取締砂石車交通違規，發現路旁有一處鐵門常有砂石車進出，竟是一家非法棄土場，員警突襲衝入後果然看到現場有人操作大型挖土機，正在傾倒來源不明廢土，當場將他們逮捕送辦。

警方表示，寶山鄉內設有一處合法棄土場，每周一至周五的上午9點至下午4點，開放持有「清運證明」的砂石車載土進入傾倒，但有不肖業者、砂石車混雜於內，藉該時段載土由苗栗縣經省道台3線進入寶山鄉三峰路，竹東警分局展開強力執法下，今年迄今取締砂石車交通違規違法多達100多件，包括超載、違反禁行路線、未使用專用車斗等違規項目。

警方指出，昨天在值勤過程中看到可疑的砂石車，尾隨調查後發現駛入三峰路旁有一處鐵門管制的空地內，當時立刻跟著衝進去，看到有大型挖土機配合砂石車傾倒掩埋營建廢棄物，沒想到司機還想開著緩慢的挖土機企圖逃跑，最後至湖畔邊無處可逃，乖乖接受逮捕。

警方隨即通知縣府農業處山保課、寶山鄉公所清潔隊，及農業課等主管機關派員到場會勘，認定這處私有地不是合法土資場，除依法開罰外，並設法瞭解是否埋有害事業廢棄物。