親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

館長申請良民證秀收據 網友：李天鐸別撤文等挨告

立足國會，緩和烏東衝突：諧星總統就職後的挑戰

警破獲寶山鄉非法棄土場 司機竟開著挖土機逃跑

2019-05-22 10:59聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

新竹縣竹東警分局昨天下午在寶山鄉三峰路取締砂石車交通違規，發現路旁有一處鐵門常有砂石車進出，竟是一家非法棄土場，員警突襲衝入後果然看到現場有人操作大型挖土機，正在傾倒來源不明廢土，當場將他們逮捕送辦。

警方表示，寶山鄉內設有一處合法棄土場，每周一至周五的上午9點至下午4點，開放持有「清運證明」的砂石車載土進入傾倒，但有不肖業者、砂石車混雜於內，藉該時段載土由苗栗縣經省道台3線進入寶山鄉三峰路，竹東警分局展開強力執法下，今年迄今取締砂石車交通違規違法多達100多件，包括超載、違反禁行路線、未使用專用車斗等違規項目。

警方指出，昨天在值勤過程中看到可疑的砂石車，尾隨調查後發現駛入三峰路旁有一處鐵門管制的空地內，當時立刻跟著衝進去，看到有大型挖土機配合砂石車傾倒掩埋營建廢棄物，沒想到司機還想開著緩慢的挖土機企圖逃跑，最後至湖畔邊無處可逃，乖乖接受逮捕。

警方隨即通知縣府農業處山保課、寶山鄉公所清潔隊，及農業課等主管機關派員到場會勘，認定這處私有地不是合法土資場，除依法開罰外，並設法瞭解是否埋有害事業廢棄物。

業者為牟取暴利、省下處理費，將摻雜有廢木板、磚塊及水泥塊的土砂等營建混合廢棄物，載運至寶山鄉任意傾倒，已經觸法，全案依違反山坡地保育利用條例及水土保持法移送新竹地檢署偵辦。

新竹縣竹東警分局昨天下午在寶山鄉三峰路發現路旁有一處鐵門常有砂石車進出，員警突襲...
新竹縣竹東警分局昨天下午在寶山鄉三峰路發現路旁有一處鐵門常有砂石車進出，員警突襲衝入後果然看到現場有人操作大型挖土機，正在傾倒來源不明廢土，當場將他們逮捕送辦。圖／警方提供
分享

砂石廢棄物新竹

相關新聞

台東1警官失聯 曠職4天遭解職處分

2019-05-22 09:13

和進電子掏空案 北檢聲押禁見總經理龔俊仁等2人

2019-05-22 07:59

身障男擁千萬房產喊窮 想繼續靠補助款買牛肉

2019-05-21 23:44

從窗簾縫隙偷拍林志玲 週刊3人被訴

2019-05-21 23:50

和進電子爆掏空上億 罕見出動7檢偵訊

2019-05-21 23:53

台南市養護機構收到恐嚇信 母痛心出面為子道歉

2019-05-22 11:53

影／六塊肌猛男全是網路盜照 騙380名陸女匯款276萬

2019-05-22 11:04

大創百貨涉改標違法進口 副總西谷晃司等2人遭訴

2019-05-22 11:00

嗆殺法務部政次 北檢分案辦油商陳世憲恐嚇

2019-05-22 10:51

粗心駕訓班教練 開車上路竟撞死行人 

2019-05-22 10:32

LINE群組分享18禁愛情動作片 他散布猥褻物品被起訴

2019-05-22 10:26

台東南迴公路1板車撞山 所載怪手翻落溝

2019-05-22 10:15

花600塊找15歲少女嘿咻 慾男成老主顧卻同床被抓

2019-05-22 09:55

外傳北韓油商嗆殺法務部次長 蔡碧仲：檢應主動偵辦

2019-05-22 09:36

女騎士撞上身亡…農用車占道肇禍 車主判刑

2019-05-22 01:20

南市議員被民進黨開除 確認黨籍逆轉勝訴

2019-05-22 01:09

涉毆打河川局工程司 包商送辦

2019-05-21 23:13

家擁千萬房產仍狀告社會局搶補助 身障男：我要吃牛肉

2019-05-21 20:02

台大醫院新竹分院爆侵占醜聞 女書記3年侵吞316萬

2019-05-21 18:46

影／男行騙全台得手上百萬 卻栽在2本刮刮樂

2019-05-21 17:22

月薪62萬執行副總北富銀不聘了 他打訴訟連敗

2019-05-21 17:06

「照片沒禿？」智警一句神問 謊報弟身分通緝犯露餡

2019-05-21 16:15

嘉義縣前議長余政達通緝神隱5年 母喪後天出殯檢警監控

2019-05-21 16:01

連署反彈劾 嘉義地檢連署聲援

2019-05-21 15:06

車子被查封了 女房東張淑晶裹紗布出庭求債主還車

2019-05-21 14:58

幫自殺！燒炭不成溺斃女友 男改輕判5年刑

2019-05-21 14:58

第七河川局證實工程司被包商打傷 屏檢調查

2019-05-21 14:16

少女騎機車撞路邊農用車喪命 農用車駕駛被判刑8月

2019-05-21 14:14

保加利亞男在台酒駕被送辦 辯：我國家酒駕只需罰寫

2019-05-21 13:47

陸籍漁船越界捕撈 扣留70天後海巡署強制驅離

2019-05-21 13:23

他在「宣判日」當日才和解 通姦夫不服上訴二審

2019-05-21 12:57

撞倒別人愛車辯「風太大」 監視器一出讓他啞口無言

2019-05-21 12:36

元祖食品少東與前妻爭執小孩探視權挨告 撤告獲不起訴

2019-05-21 11:57

前撞球國手丈夫涉剝皮扣客詐騙 遭起訴詐欺罪

2019-05-21 11:48

三度尾隨乘客搭免費高鐵 他被發現還躲進哺乳室

2019-05-21 11:15

酒駕超速撞死路人 他賠錢捐棺木求緩刑法官不領情

2019-05-21 11:15

台東舞蹈老師辱罵學員「共匪」 被判拘役40天

2019-05-21 10:14

段宜康吞球彈劾案 監委的法律見解錯在哪？

2019-05-21 09:47

女住處10萬元遭竊 枕邊男友不告而取被法辦

2019-05-21 09:37
看更多

熱門文章

月薪62萬執行副總北富銀不聘了 他打訴訟連敗

2019-05-21 17:06

影╱馬如龍外孫騎車擦撞小黃身亡 警還原監視畫面釋疑

2019-05-21 15:58

車子被查封了 女房東張淑晶裹紗布出庭求債主還車

2019-05-21 14:58

學生掉1千元飯錢發文急尋 中年男隨後「還2千」暖哭2萬人

2019-05-21 14:19

和進電子爆掏空上億 調查局兵分九路大搜索

2019-05-21 16:30

窗簾縫隙快手偷拍林志玲私生活 週刊3人遭起訴

2019-05-21 16:00

身障男擁千萬房產喊窮 想繼續靠補助款買牛肉

2019-05-21 23:44

台東1警官失聯 曠職4天遭解職處分

2019-05-22 09:13

高評價民宿是凶宅？曾燒死18人 女嚇傻立即退房

2019-05-21 20:13

女童疑似被狗追昏迷月餘 動保人士提告為狗主持公道

2019-05-21 18:44

高壓電線掉落奪命 家屬質疑「為何不斷電」

2019-05-21 20:02

家擁千萬房產仍狀告社會局搶補助 身障男：我要吃牛肉

2019-05-21 20:02

網嗆機車淋點雨會怎樣…下秒看到瀑布照全笑噴

2019-05-21 14:21

台大醫院新竹分院爆侵占醜聞 女書記3年侵吞316萬

2019-05-21 18:46

領鈔赫見「老婆大人對不起」 網友呼叫彥鈞老婆出面認領

2019-05-21 13:00

影／男子腹痛暈眩連環撞 3人送醫

2019-05-21 15:32

上市董座遭恫妻子紅杏出牆 他冷靜維繫股價

2019-05-21 20:34

民進黨開除亮票台南市議員 高等法院判黨部違法

2019-05-21 22:17

【即時短評】私娼問題不是靠掃蕩和厭惡仇視解決

2019-05-22 03:02

花600塊找15歲少女嘿咻 慾男成老主顧同床被抓

2019-05-22 09:55

影／女國中生走路滑手機 未注意施工一腳踩進8米下水道

2019-05-21 21:11

從窗簾縫隙偷拍林志玲 週刊3人被訴

2019-05-21 23:50

影／找彈頭！亂槍打死詐欺犯 檢出動全台唯一X光偵防車

2019-05-21 14:59

就讀國小的女兒遭霸凌 家長要告、校方提說明

2019-05-21 14:23

家境不佳被送寄養 國小姊妹花遭寄養人兒子性侵

2019-05-21 21:05

手推車格也能停車？三寶車主傻傻分不清

2019-05-21 14:01

台中茶館槍擊案 兩嫌變裝後現身台北車站

2019-05-21 18:48

嗆殺法務部政次 北檢分案辦油商陳世憲恐嚇

2019-05-22 10:51

撞倒別人愛車辯「風太大」 監視器一出讓他啞口無言

2019-05-21 12:36

台東南迴公路1板車撞山 所載怪手翻落溝

2019-05-22 10:15

被控通姦人妻 老翁遭通緝20年返台探孫遭逮

2019-05-21 15:27

嘉義縣前議長余政達通緝神隱5年 母喪後天出殯檢警監控

2019-05-21 16:01

警破獲寶山鄉非法棄土場 司機竟開著挖土機逃跑

2019-05-22 10:59

和進電子爆掏空上億 罕見出動7檢偵訊

2019-05-21 23:53

第七河川局證實工程司被包商打傷 屏檢調查

2019-05-21 14:16

和進電子掏空案 北檢聲押禁見總經理龔俊仁等2人

2019-05-22 07:59

保加利亞男在台酒駕被送辦 辯：我國家酒駕只需罰寫

2019-05-21 13:47

沙鹿槍擊命案解剖相驗 史姓死者身中10多槍

2019-05-21 18:51

遭高壓線電擊倒地沒人敢救 騎士家屬質疑斷電慢

2019-05-21 14:06

「照片沒禿？」智警一句神問 謊報弟身分通緝犯露餡

2019-05-21 16:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top