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嗆殺法務部政次 北檢分案辦油商陳世憲恐嚇

2019-05-22 10:51聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

油商陳世憲。 聯合報系資料照／記者徐如宜攝影
油商陳世憲。 聯合報系資料照／記者徐如宜攝影
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鏡週刊報導油商陳世憲去年違反聯合國禁運，偷偷賣油給北韓，成為台灣首位遭資恐防制法制裁的對象，數億元資產全被凍結，但陳甚至致電法務部，揚言殺光法務部政次陳明堂及洗錢防制辦公室檢察官蔡佩玲全家，恐嚇危害執法人員生命。台北地檢署今上午分他字案調查，案由為恐嚇。

高雄地院判決指出，陳世憲為比利恩油品集團（BILLION BUNKER GROUP）實際負責人，將集團旗下船舶比利恩18號（已更名國王之路），登記於設籍英屬維京群島的公司「Bunker Taiwan Group Cooperation」；另艘比利恩88號（已更名雙牛），則登記在設籍馬紹爾群島的公司「Billion Bunker Group」。

陳世憲於2017年1、2及12月間，謊報比利恩18號、比利恩88號將出口香港，卻至台中港購入石油，再載運到東海附近的公海，和綽號「大黃」與「阿弟仔」的油品仲介人聯繫後，待款項入賬，就幫買家進行加油業務。

由於陳世憲認罪，法官以他4度不實出口報關、共運出2萬8000多噸石油，以4個行使業務登載不實文書罪判拘役119日，易科罰金35萬7000元，考量陳無前科應知道警惕，宣告緩刑2年並支付公庫12萬元。

鏡週刊報導，指陳世憲揚言殺光法務部人員。立法院司法及法制委員會今併案審查律師法修正草案等案，蔡碧仲代表法務部出席。媒體詢問，法務部後續怎麼處理？他說，這是非告訴乃論之罪，如果檢察官有掌握證據就要主動偵辦。媒體進一步追問，會覺得陳違法在先還這麼囂張，是沒有把法務部放在眼裡？

蔡碧仲表示，在花蓮代理縣長期間也被信函來恫嚇要殺害全家，個人認為執行公務不容挑戰，公權力有其尊嚴，所以如果有這種事證，檢察官應該要依法主動去偵辦。

由於法務部位於台北地檢署轄區，北檢具有管轄權，因此今上午隨即分他字案調查，案由為恐嚇。

恐嚇檢察官蔡碧仲

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