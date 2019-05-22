台東南迴公路1板車撞山 所載怪手翻落溝

2019-05-22 10:15 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ╱即時報導



台東南迴公路447.5k森永段北上車道，今天早上6點多1部載怪手的板車疑刹車系統失靈，司機為試圖將車停止，選擇擦撞山壁，但因撞擊力道大，導致怪手掉落路旁，大貨車仍撞到南下護欄，所幸板車未翻車，也未波及其他車輛及造成人員傷亡。