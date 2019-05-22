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罪惡始於檸檬：義大利黑手黨的「光榮會」帝國

台東南迴公路1板車撞山 所載怪手翻落溝

2019-05-22 10:15聯合報 記者尤聰光╱即時報導

台東南迴公路447.5k森永段北上車道，今天早上6點多1部載怪手的板車疑刹車系統失靈，司機為試圖將車停止，選擇擦撞山壁，但因撞擊力道大，導致怪手掉落路旁，大貨車仍撞到南下護欄，所幸板車未翻車，也未波及其他車輛及造成人員傷亡。

警方表示，板車謝姓司機發現刹車系統警報器響起，他即試踩刹車，剎車無法發揮功能，因路段為連續下坡，車速越來越快，為減少傷害選擇擦撞山壁。而板車經司機簡易修復後，將大貨車緩緩現開到超商停車場內，進一步維修剎車系統。

台東南迴公路447.5k森永段北上車道，1部載怪手的板車疑刹車系統失靈，司機為試...
台東南迴公路447.5k森永段北上車道，1部載怪手的板車疑刹車系統失靈，司機為試圖將車停止，選擇擦撞山壁，但因撞擊力道大，導致怪手掉落路旁。圖／大武警分局提供
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修復超商停車場

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