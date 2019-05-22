和進電子掏空案 北檢聲押禁見總經理龔俊仁等2人

2019-05-22 07:59 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



和進電子總經理龔俊仁被控利用採購晶圓片等虛偽交易，掏空公司1億元資金，違反證交法特別背信等罪，台北地檢署昨指揮調查局兵分9路前往台北、高雄搜索和進電子、龔俊仁住處等地點，約談16人到案，龔仁俊與和進電子事業部總經理曾明煇移送複訊，檢方認為龔、曾重罪且有共犯及證人未到案，有串證之虞，今早向法院聲請羈押禁見。

檢調原本同步約談和進副董事長陳盈全，但陳滯留海外未歸，檢調認為，龔俊仁與曾明煇、陳盈全3人藉由非常規交易、編列不實財報、虛偽投資旅館三部曲，有計畫掏空和進資產，資金均回流3人實質掌控帳戶，由於犯罪手法複雜，北檢罕見出動7名檢察官分別偵訊被告。

龔俊仁多年前任職董事長期間，得知公司有3億土地要出售的利多消息，不但向金主借款買進自家股票，還趁重大訊息公布前，事先將重訊洩給湯姓友人，希望透過內線交易獲利，結果股價不漲反跌，龔還因此被判刑3年3月，沒想到官司沒打完，又涉掏空遭偵辦。

據調查，龔俊仁等人自2013至2015年間，明知公司已採購晶圓測試韌體，且原設計者已經支付款項，卻用另家人頭公司以「加購」名義，支付2千萬元重複購買晶圓測試韌體，涉及虛偽交易。

其次，龔俊仁透過陳盈全出面，先以550萬元價金，購買花蓮市一間「金鼎公司」，雙方完成交易後，龔即找來人頭充當負責人，接著再召開董事會，決議由和進以2千4百萬元高價，買下這間價值不到6百萬元的公司，明顯低價高報掏空資金。

檢調追查，「金鼎公司」原先有向花蓮一名地主租用大樓，作為旅館用途，每月租金15萬元，但龔俊仁用高價買下「金鼎公司」後，沒多久就跟地主改變租約，約定以每月22萬支付租金，藉此墊高租金款，將款項放入私人口袋。

龔俊仁為掏空和進資產，竟巧立名目，涉嫌與飲水機人頭公司虛假交易，藉由買賣晶圓片挪用和進數千萬元資產。