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閃避不及撞向迴轉貨車 高雄車禍1人重傷送醫

2019-05-22 00:40聯合報 記者邱奕能╱即時報導

高雄市大寮區鳳屏二路西往東方向，昨天晚間10時33分，駕駛自小客車的龔姓男子行經鳳屏二路180巷前時，閃避不及撞上對向駕駛小貨車正迴轉的陳男，龔為閃避又將車頭打橫，再度撞向停在路旁人行道待售的4台自小客車。

警消據報到場，龔男（25歲）頸部受傷、陳男（64歲）重傷，2人被送往長庚醫院救治，經檢測後均無酒駕；陳男雖傷勢稍重，但送醫後生命跡象明顯，還能與家屬對話。

高雄市大寮區鳳屏二路西往東方向，昨天晚間10時33分，駕駛自小客車的龔姓行經鳳屏...
高雄市大寮區鳳屏二路西往東方向，昨天晚間10時33分，駕駛自小客車的龔姓行經鳳屏二路180巷前時，閃避不及撞上對向駕駛小貨車正迴轉的陳男，龔為閃避又將車頭打橫，再度撞向停在路旁人行道待售的4台自小客車。記者邱奕能／翻攝
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