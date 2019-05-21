身障男擁千萬房產喊窮 想繼續靠補助款買牛肉

2019-05-21 23:44 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ／新北報導



領有身心障礙手冊的男子興訟主張自己是洗腎病患，需要牛肉、鮭魚等補充營養，要求社會局核發補助，但新北地院判他敗訴。 記者陳俊智／攝影 分享 facebook

家中不動產價值上千萬的王姓男子領有身心障礙手冊，去年向新北市社會局申請社會補助款遭拒，王提告稱自己是洗腎病患，需要補助款買牛肉、鮭魚等食材補充營養。新北地方法院審理後認為，高檔食材並非補充營養唯一選擇，且無法證明王沒吃這些東西會危害到生命，判王敗訴。

判決指出，王男名下雖無不動產，但王母擁有價值一七七○萬餘元的不動產，每月靠榮民就養給付和新北市城鄉發展局的租金補貼，有一萬八千多元可生活，但他仍然喊窮。

王男向法院表示，政府以為他可以過活，其實他過得很痛苦，每兩天就要洗腎，需要補充營養，牛肉、鮭魚和瘦肉是醫院建議選項；加上他本身吃不多，在有限的攝取量下，只能靠高價食物攝取營養。他主張自己是洗腎殘障，與正常人不一樣，需要社會局的補助才足夠生活。

法院調查，王男雖領有身心障礙手冊，需要洗腎，但新北市社會局的身心障礙者生活補助，需審視是否符合「生活陷於困境」；法官審酌王男家中不動產價值超過請領補助「不動產六五○萬元以下」的標準，加上每月有近兩萬元生活費，前年申請社會局補助沒過，也沒有發生讓他難以維持其基本生活的情況，認定他不符合補助規定。

法官指出，依據王男身體情況，雖然補充牛肉、鮭魚等食物是最佳選擇，但補充營養方法相當多元，並非唯一選擇。且王並未提出診斷書，證明他只能吃牛肉、鮭魚等食材補充蛋白質，也沒辦法證明不攝取這些東西就會危及生命，因此判他敗訴。