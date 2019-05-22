南市議員被民進黨開除 確認黨籍逆轉勝訴

2019-05-22 01:09 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ／台北報導



台南市議員蔡秋蘭。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

原民進黨籍的台南市議員蔡秋蘭，在二○一四年底的正副議長選舉中，未遵守黨團決議亮票，遭民進黨中評會以違反黨紀開除黨員資格。蔡秋蘭提起確認民進黨黨員資格之訴，台灣高等法院更一審昨判她黨員資格存在，可上訴。

目前加入無黨團結聯盟運作的蔡秋蘭主張，她當時是民進黨黨員、台南市第二屆議員當選人，中評會只因她在市議會的議長選舉時未亮票，開除她黨員資格，裁決明顯違法，應屬無效。

蔡秋蘭原本一、二審都敗訴，但高院更一審昨逆轉改判她勝訴。

高院指出，憲法第十四條保障人民有集會結社自由，包括積極加入社團的自由。人民團體法、民法規定也指出，人民團體（包括政黨法人）對會員（會員代表）所做除名處分，完全剝奪人民的結社自由，須嚴格遵守法律要件。

高院認為，人團法關於會員代表除名要件和決議方法的規定，適用於政黨法人。如果政黨法人有違反規定的法律行為，應屬無效，才能落實憲法保障。

人團法及民法規定，開除社員應經總會決議的目的，是考量政黨黨員消極結社自由的保障應優於政黨自治、自主權利，政黨若要將黨員除名，應經「黨員大會」或「黨員代表大會」決議，不得授權其他單位以間接方式行使。

高院認定，有爭議的裁決是由中評會作成，非民進黨全國黨員代表大會所決定或追認，違反規定，應屬無效。