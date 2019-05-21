家擁千萬房產仍狀告社會局搶補助 身障男：我要吃牛肉

2019-05-21 20:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北一名王姓男子領有身心障礙手冊，因為全家不動產合計超過1770萬元，超過請領補助門檻，去年2月被新北市社會局駁回申請。他不服結果，改打行政訴訟，指自己是洗腎病患，需要牛肉、鮭魚等高價食材補充營養，需要這筆錢來維持生活，但新北地院認為高檔食材並非補充營養的唯一選擇，又無法證明沒吃這些東西會危害到生命，今天判他敗訴。

判決指出，王男名下不動產雖然是0，但其母有1770萬餘元的不動產，每月靠榮民就養給付和新北市城鄉發展局租金補貼也有1萬8千多元可生活，但他仍然喊窮。

王男興訟表示，政府以為他可以過活，但其實他過得很痛苦，每2天就要洗腎，需要補充營養，而牛肉、鮭魚和瘦肉是醫院建議選項，再加上本身吃不多，所以在有限的攝取量下，就只能靠這些高價食物攝取營養。他主張自己是洗腎殘障，與正常人不一樣，需要這些錢才足夠生活，並指自己從2010年到2016年曾申請成功，為何現在不可以？

法院調查，王男雖領有身心障礙手冊，需要洗腎，但新北市社會局的身心障礙者生活補助需審視是否符合「生活陷於困境」情況。王男全家不動產達1770萬餘元，超過請領補助「不動產650萬元以下」的審查標準，每月還領有1萬8千多元補助，甚至前年補助同樣沒過，也沒有發生難以維持其基本生活的情況，認定其不符合補助規定。