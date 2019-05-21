親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

亞洲第一！同婚過關，是主張台灣價值的突出策略

黨內互打激烈？ 郭台銘粉專向韓粉下「逐客令」

家擁千萬房產仍狀告社會局搶補助 身障男：我要吃牛肉

2019-05-21 20:02聯合報 記者陳俊智╱即時報導

新北一名王姓男子領有身心障礙手冊，因為全家不動產合計超過1770萬元，超過請領補助門檻，去年2月被新北市社會局駁回申請。他不服結果，改打行政訴訟，指自己是洗腎病患，需要牛肉、鮭魚等高價食材補充營養，需要這筆錢來維持生活，但新北地院認為高檔食材並非補充營養的唯一選擇，又無法證明沒吃這些東西會危害到生命，今天判他敗訴。

判決指出，王男名下不動產雖然是0，但其母有1770萬餘元的不動產，每月靠榮民就養給付和新北市城鄉發展局租金補貼也有1萬8千多元可生活，但他仍然喊窮。

王男興訟表示，政府以為他可以過活，但其實他過得很痛苦，每2天就要洗腎，需要補充營養，而牛肉、鮭魚和瘦肉是醫院建議選項，再加上本身吃不多，所以在有限的攝取量下，就只能靠這些高價食物攝取營養。他主張自己是洗腎殘障，與正常人不一樣，需要這些錢才足夠生活，並指自己從2010年到2016年曾申請成功，為何現在不可以？

法院調查，王男雖領有身心障礙手冊，需要洗腎，但新北市社會局的身心障礙者生活補助需審視是否符合「生活陷於困境」情況。王男全家不動產達1770萬餘元，超過請領補助「不動產650萬元以下」的審查標準，每月還領有1萬8千多元補助，甚至前年補助同樣沒過，也沒有發生難以維持其基本生活的情況，認定其不符合補助規定。

法院認為，依據王男身體情況，雖然補充牛肉、鮭魚等食物是最佳選擇，但補充營養方法相當多元，並非唯一選擇。而且，王男並未提出診斷書，證明其情況只能吃牛肉、鮭魚等食材補充蛋白質，也沒辦法證明不攝取這些東西就會危及到生命，因此判他敗訴。

領有身心障礙手冊的王姓男子興訟主張自己是洗腎病患，需要牛肉、鮭魚等高價食材補充營...
領有身心障礙手冊的王姓男子興訟主張自己是洗腎病患，需要牛肉、鮭魚等高價食材補充營養，要求新北市社會局核發生活補助，但新北地院認為高檔食材並非補充營養的唯一選擇，加上無法證明沒吃這些東西會危害到生命，今天判他敗訴。記者陳俊智／攝影
分享
領有身心障礙手冊的王姓男子興訟主張自己是洗腎病患，需要牛肉、鮭魚等高價食材補充營...
領有身心障礙手冊的王姓男子興訟主張自己是洗腎病患，需要牛肉、鮭魚等高價食材補充營養，要求新北市社會局核發生活補助，但新北地院認為高檔食材並非補充營養的唯一選擇，加上無法證明沒吃這些東西會危害到生命，今天判他敗訴。本報資料照片
分享
領有身心障礙手冊的王姓男子興訟主張自己是洗腎病患，需要牛肉、鮭魚等高價食材補充營...
領有身心障礙手冊的王姓男子興訟主張自己是洗腎病患，需要牛肉、鮭魚等高價食材補充營養，要求新北市社會局核發生活補助，但新北地院認為高檔食材並非補充營養的唯一選擇，加上無法證明沒吃這些東西會危害到生命，今天判他敗訴。本報資料照片
分享

洗腎

相關新聞

台大醫院新竹分院爆侵占醜聞 女書記3年侵吞316萬

2019-05-21 18:46

影／男行騙全台得手上百萬 卻栽在2本刮刮樂

2019-05-21 17:22

月薪62萬執行副總北富銀不聘了 他打訴訟連敗

2019-05-21 17:06

「照片沒禿？」智警一句神問 謊報弟身分通緝犯露餡

2019-05-21 16:15

嘉義縣前議長余政達通緝神隱5年 母喪後天出殯檢警監控

2019-05-21 16:01

連署反彈劾 嘉義地檢連署聲援

2019-05-21 15:06

車子被查封了 女房東張淑晶裹紗布出庭求債主還車

2019-05-21 14:58

幫自殺！燒炭不成溺斃女友 男改輕判5年刑

2019-05-21 14:58

第七河川局證實工程司被包商打傷 屏檢調查

2019-05-21 14:16

少女騎機車撞路邊農用車喪命 農用車駕駛被判刑8月

2019-05-21 14:14

保加利亞男在台酒駕被送辦 辯：我國家酒駕只需罰寫

2019-05-21 13:47

陸籍漁船越界捕撈 扣留70天後海巡署強制驅離

2019-05-21 13:23

他在「宣判日」當日才和解 通姦夫不服上訴二審

2019-05-21 12:57

撞倒別人愛車辯「風太大」 監視器一出讓他啞口無言

2019-05-21 12:36

元祖食品少東與前妻爭執小孩探視權挨告 撤告獲不起訴

2019-05-21 11:57

前撞球國手丈夫涉剝皮扣客詐騙 遭起訴詐欺罪

2019-05-21 11:48

三度尾隨乘客搭免費高鐵 他被發現還躲進哺乳室

2019-05-21 11:15

酒駕超速撞死路人 他賠錢捐棺木求緩刑法官不領情

2019-05-21 11:15

台東舞蹈老師辱罵學員「共匪」 被判拘役40天

2019-05-21 10:14

段宜康吞球彈劾案 監委的法律見解錯在哪？

2019-05-21 09:47

女住處10萬元遭竊 枕邊男友不告而取被法辦

2019-05-21 09:37

賣木瓜放張「滾」字 翁問怎賣被嗆滾還濺血

2019-05-21 08:28

賣假護照代辦入學 移民公會理事長遭搜喊冤

2019-05-21 00:05

三日內下架不實選舉廣告？「法院非查核機關」

2019-05-20 23:58

辦曲棍球案遭彈劾 律師力挺檢察官

2019-05-20 23:56

彈劾檢座 監委批監委：實在受夠了

2019-05-20 23:53

影／移民公會理事長涉賣假護照移送北檢 他喊冤：被騙

2019-05-20 21:43

手推車算慢車 婦人逆向被撞死家人求償被駁

2019-05-20 19:59

建商投資分紅吸金3億多起訴 投資人血本無回求助無門

2019-05-20 19:58

男子酒後藉口「鑰匙掉了」 狂打110占線遭罰5千

2019-05-20 18:25

警員證人變被告 制止聚眾鬧事被撞還挨告

2019-05-20 17:55

基隆女棄養兩隻狗 未絕育惡性重大遭罰30萬元敗訴

2019-05-20 15:22

台人偽造菲律賓護照念美國學校 檢調大搜索

2019-05-20 15:14

小王偷吃人妻 加碼嘲諷 「老公無法滿足你，我來」

2019-05-20 11:56

偷情男女用過床單賣給抓猴 旅館侵隱私判賠錢

2019-05-12 14:16

護理人員繫黃絲帶 小英：願做後盾

2019-05-09 12:38

影/前妻遭前夫掐脖子險斷命 婚姻存續爭吵爆發衝突

2019-05-07 10:42

建管人員涉賄被搜索 新竹縣府：配合調查、盡快釐清

2019-05-03 12:17

醉漢鬧「下半身失蹤」涉嫌公然猥褻 因這原因被判無罪

2019-05-01 20:47
看更多

熱門文章

影╱馬如龍外孫騎車擦撞小黃身亡 警還原監視畫面釋疑

2019-05-21 15:58

月薪62萬執行副總北富銀不聘了 他打訴訟連敗

2019-05-21 17:06

人夫機師偷吃網紅空姐最新進度 兩人境遇大不同

2019-05-21 11:14

遭斷落電線電擊騎士不治 今天是他26歲生日

2019-05-21 11:05

大雨高壓電擊男騎士 凌晨不治生日成忌日

2019-05-21 09:43

河川局人員遭毆打卻私了？恆春警方：已介入調查

2019-05-21 12:09

台南警員高雄吸毒被逮 記兩大過免職追究連帶責任

2019-05-20 21:51

車子被查封了 女房東張淑晶裹紗布出庭求債主還車

2019-05-21 14:58

學生掉1千元飯錢發文急尋 中年男隨後「還2千」暖哭2萬人

2019-05-21 14:19

台南警員口香糖袋裝安非他命遭攔查 警局火速免職

2019-05-20 22:07

和進電子爆掏空上億 調查局兵分九路大搜索

2019-05-21 16:30

窗簾縫隙快手偷拍林志玲私生活 週刊3人遭起訴

2019-05-21 16:00

涉毒台南警員2萬交保 穿夾腳拖現身拒回答

2019-05-21 01:26

賣木瓜放張「滾」字 翁問怎賣被嗆滾還濺血

2019-05-21 08:28

彈劾檢座 監委批監委：實在受夠了

2019-05-20 23:53

領鈔赫見「老婆大人對不起」 網友呼叫彥鈞老婆出面認領

2019-05-21 13:00

影／野溪旁發現拐杖與農具 台南老農豪雨中失蹤

2019-05-21 10:05

網嗆機車淋點雨會怎樣…下秒看到瀑布照全笑噴

2019-05-21 14:21

新莊某幼兒園老師虐童非個案 教局加碼開罰

2019-05-20 22:48

床單驗出精子！人夫怒揪妻姦情 小王辯：她睡覺我手淫

2019-05-21 11:51

搥死病夫不吃不喝 婦暴瘦剩30多公斤

2019-05-21 00:04

影／男子腹痛暈眩連環撞 3人送醫

2019-05-21 15:32

三度尾隨乘客搭免費高鐵 他被發現還躲進哺乳室

2019-05-21 11:15

影／台中七期重劃區架賭網 工程師年收2400萬租金

2019-05-21 11:38

就讀國小的女兒遭霸凌 家長要告、校方提說明

2019-05-21 14:23

影／找彈頭！亂槍打死詐欺犯 檢出動全台唯一X光偵防車

2019-05-21 14:59

手推車格也能停車？三寶車主傻傻分不清

2019-05-21 14:01

台大醫院新竹分院爆侵占醜聞 女書記3年侵吞316萬

2019-05-21 18:46

影／移民公會理事長涉賣假護照移送北檢 他喊冤：被騙

2019-05-20 21:43

女子喝醉被丟包街頭 男友深深一鞠躬謝警察

2019-05-21 11:57

影／女登山客腳脫臼困水漾森林待援 救援隊已抵營地

2019-05-21 08:00

高評價民宿是凶宅？曾燒死18人 女嚇傻立即退房

2019-05-21 20:13

賣假護照代辦入美國學校 移民公會理事長以百萬元交保

2019-05-21 09:38

賣假護照代辦入學 移民公會理事長遭搜喊冤

2019-05-21 00:05

嘉義縣前議長余政達通緝神隱5年 母喪後天出殯檢警監控

2019-05-21 16:01

登山客大雨登山受困 嘉縣議員將提案討論規範

2019-05-21 08:03

保加利亞男在台酒駕被送辦 辯：我國家酒駕只需罰寫

2019-05-21 13:47

撞倒別人愛車辯「風太大」 監視器一出讓他啞口無言

2019-05-21 12:36

家擁千萬房產仍狀告社會局搶補助 身障男：我要吃牛肉

2019-05-21 20:02

遭高壓線電擊倒地沒人敢救 騎士家屬質疑斷電慢

2019-05-21 14:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top