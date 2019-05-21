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台大醫院新竹分院爆侵占醜聞 女書記3年侵吞316萬

2019-05-21 18:46聯合報 記者張雅婷╱即時報導

台大醫院新竹分院爆出醜聞！開刀房的李姓女書記從2015年任職半年多，利用職務之便...
台大醫院新竹分院爆出醜聞！開刀房的李姓女書記從2015年任職半年多，利用職務之便，擅自透過醫療資訊系統及收取醫療費用之際，將繳費後的「自費人工水晶體」項目竄改成「健保人工水晶體」項目，3年多來已侵吞個案達124名患者，金額超過316萬元。 圖／院方提供
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台大醫院新竹分院爆出醜聞！開刀房的李姓女書記從2015年任職半年多，利用職務之便，擅自透過醫療資訊系統及收取醫療費用之際，將繳費後的「自費人工水晶體」項目竄改成「健保人工水晶體」項目，3年多來已侵吞個案達124名患者，金額超過316萬元，直到院方更新資訊系統時才發現李女侵吞行為，新竹檢方將全案依業務侵占與偽造文書等罪嫌提起公訴。台大醫院新竹分院表示，此案已進入司法程序，不便回應。

台大醫院新竹分院一名開刀房的書記，利用熟悉醫療資訊系統及收取醫療費用之際，將繳費後的「自費人工水晶體」項目竄改成「健保人工水晶體」項目，4年來高達316萬的差額，都占為己有，直到院方更新資訊系統時，這名書記才到調查局新竹市調站自首，新竹檢方將全案依業務侵占與偽造文書等罪嫌提起公訴。

檢方調查，李女為台大醫院新竹分院約聘事務員，2015年起任職開刀房書記，負責門診病人批價、住院帳務、申請病患衛材產品及向病患收費等業務。李女趁著職務可同時辦理登帳、批價及向病患收費等業務機會，自2015年底至2018年間，鋌而走險擅自利用醫療資訊系統。

檢調發現，李女獲取不當錢財的方式為針對自費「人工水晶體」植入手術的病患，在手術當日收取現金費用，將繳費收據交給病患或家屬後，又擅自重新印出繳費收據，並在收執聯空白處註記「作廢」字樣，再重新登入醫療資訊系統，將病患批價原登載「自費人工水晶體」代碼逕行刪除，變造輸入「健保人工水晶體」代碼而製作不實收據。

接著，李女又將變造收據連同註記「作廢」字樣的正確繳費收據，一併交給主計室留存時，僅上繳變造過的「健保人工水晶體」收據記載的現金款項，並將病患實際繳納的自費金額扣除健保自付額後的差額，放入自己的口袋。

3年多來，李女侵占多達124名病患自費費用，金額共計316萬8354元，直到日前台大醫院新竹分院更換院內資訊系統時，發覺李女申報帳目異常，李女見事跡敗露，才向法務部調查局新竹市調查站自首，全案依刑法業務侵占罪嫌以及行使變造私文書罪嫌提起公訴。

台大醫院新竹健保

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