影／男行騙全台得手上百萬 卻栽在2本刮刮樂

2019-05-21 17:22 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ╱即時報導



57歲的伍姓男子是詐欺慣犯，常以假名向弱勢病患謊稱有較便宜或效果較佳之藥物，藉此誆騙被害人交付新台幣3千至5萬元不等，據警方初步估計，受害人數近百人，不法獲利至少上百萬。去年，伍男因向新店某彩券行詐騙2本刮刮樂彩券本得逞，遭對方報案詐欺，臺北地方檢察署重大刑案專責組檢察官林彥均見伍男前科累累，便指揮新店警分局偵查隊偵辦此案，成功逮到犯行累累的伍男。

新店警分局指出，伍男涉及至少10餘件詐欺案，宜蘭、台南、高雄、彰化、台北等地皆對其發布通緝，已知受害者10餘人，潛在未報案民眾據估計至少近百人。他自2015年起便遊走至臺北慈濟醫院、基隆署立醫院、臺北市立醫院陽明院區、臺北榮民總醫院、臺北馬偕紀念醫院、三軍總醫院內湖院區、彰化基督教醫院等地行騙，以假名「林志聰」、「林先生」、「王文豐」等名，專挑弱勢被害人下手，謊稱認識醫院高層，可取得效用較佳、較便宜的藥物或醫用器材，使被害人當場交付現金新台幣3千至5萬元不等金額，待被害人驚覺有異報警時，伍男早已更換電話號碼並關機。

去年11月11日13時許，伍男以假名｢林志聰」，向新店建國路上某彩券行佯稱認識台北慈濟醫院主任，因主任要辦歡送會，須購買大量刮刮樂，藉此向彩券行老闆約在慈濟醫院通往地下停車場入口處，面交價值5萬元的刮刮樂2本後再藉口欲向主任請款後離去。彩券行老闆見伍男沒付款就不見蹤影，撥打電話亦無法聯絡，才驚覺受騙，向新店警方報案。

警方獲報後，循線發現伍男常在台北與宜蘭間往來，研判伍男應是住在宜蘭，平日上午到台北行騙維生，得手後再搭車返回宜蘭。跟監多時後，在伍男訊號時常出沒的內湖某轉運站內埋伏，果然發現伍男身影，確認身分後將他帶回。

伍男原先否認犯案，在警方提出相關證據後才坦承犯案，並聲稱他患有胃癌第三期，但因面相健康，警方不採信其說詞，現已將伍男送往台北地檢署偵辦。