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月薪62萬執行副總北富銀不聘了 他打訴訟連敗

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月薪62萬執行副總北富銀不聘了 他打訴訟連敗

2019-05-21 17:06聯合報 記者王宏舜╱即時報導

月薪62萬的台北富邦銀行匡姓執行副總，不滿2016年度考績被評為乙等，翌年還被要求主動辭職，他不同意，結果門禁卡和公務郵件都遭封鎖。2017年10月，董事會通過解任匡，匡提確認僱傭關係存在訴訟，但台北地院認為雙方是委任契約關係，非僱傭關係，判匡敗訴。

匡上訴，高院認為匡10年間酬勞2億餘元，提供勞務的目的主要是為自己的利益，其次才是北富銀的營業利益，以雙方無經濟從屬性等理由駁回上訴。匡曾在倫敦、香港工作，熟稔債券、外匯、資產管理、企業融資避險等業務，曾獲得證券暨期貨金彝獎傑出證券人才獎。

匡主張，從2007年9月起在北富銀擔任執行副總經理，負責債券、匯率等相關交易，2017年10月的薪資為62萬8600元，歷年考績都達優等以上。但2016年北富銀將匡考績評為乙等，並要求他辭職，雙方不快。匡認為雙方具有從屬性，北富銀只能依勞動基準法規定終止契約，他提告北富銀應自2017年10月26日起至准予他復職之前一日止，按月給付62萬8600元，並確認僱傭關係存在。

北富銀則認為，董事會決議聘任匡擔任執行副總，職等僅次於總經理，主管法人金融總處，督導金市商品企劃部等部門，在業務核定、採購權限、人事決定、對外行文、簽署約據等，都有自由裁量處理事務的獨立權限，屬公司法所稱「委任經理人」，北富銀與匡不具有人格、經濟、組織的從屬性。匡依工作績效領取高薪，上下班無須打卡，還有配車、司機、高爾夫球證等特別福利，與從屬於雇主的一般勞工不同，終止契約合法。

高院整理匡和北富銀間的爭點，包括雙方契約是勞動契約或委任契約？北富銀終止契約，是否合法？匡得否請求確認兩造間僱傭關係存在，並請求北富銀按月給付薪資？

高院指出，勞動契約的本質，是當事人之一方，在從屬於他方的關係下提供勞務，以獲取他方給付的報酬，主要內涵在於受僱人對於雇主通常具有人格從屬性、經濟從屬性、組織從屬性，這與「委任關係」不同。要判斷是勞動契約還是委任契約，可以從人格、經濟及組織的從屬性高低判斷，前者從屬性較高，後者從屬性較低。

匡每月本薪60萬元、午餐費為2000元，首年保障年終獎金1590萬元，有配車、司機福利，他自2008年起至2017年所領的酬勞，高達51至72%的酬勞是工作績效，雙方欠缺經濟從屬性。從種種證據來看，高院認定雙方非勞動契約關係，而民法規定「當事人之任何一方，得隨時終止委任契約。」，北富銀終止契約合法。本案仍可上訴。

台北富邦商業銀行。圖／聯合報系資料照
台北富邦商業銀行。圖／聯合報系資料照
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