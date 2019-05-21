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嘉義縣前議長余政達通緝神隱5年 母喪後天出殯檢警監控

2019-05-21 16:01聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣議會前議長余政達涉2007年台灣燈會貪汙案，2014年5月23日最高法院判刑10年4月確定，余未到地檢署報到發監，至今5年神隱不知去向，外傳他潛逃大陸或東南亞，余的96歲老母親12日過世，定後天上午在朴子市立殯儀館公祭，余是否現身告別式，送母親最後一程，引起外界關切，檢警獲報暗中監控，一旦余現身立即逮捕。

余政達家人說，96歲老母親享高壽，自然死亡，感謝各界好友關心，低調辦喪事，不發訃聞，後天上午家祭公祭結束，火化入塔。警方說，余政達母親生育2子，余排行老二，至今未發現通緝中的余政達行蹤，一旦發現余現身，依法逮捕歸案。

余政達被檢舉在嘉義縣府承辦2007台灣燈會期間，藉勢向廠商索賄百萬元，被控貪汙；最高法院駁回上訴，余政達被判刑10年4月、褫奪公權5年確定，喪失議員及議長資格。

嘉義地檢署排定2014年6月6日下午2點到案執行，要求警調掌握余行蹤，防止潛逃，但余神隱至今未到案，檢方發布通緝說，以余10年以上刑期行刑權時效40年，連通緝時效：行刑權時效4分之1、10年，合併計算50年，要到153年才消滅，若逃大陸被抓到遣返，還構成違反國安法要處3年以下徒刑。

無黨籍余政達曾擔任國民黨嘉縣青工會總會長，過去屬政壇蕭家班，與黃派也有淵源，87年首度參選議員當選，余從政逾20年，連任5屆議員，2002年起與泛藍陣營漸行漸遠，在過半泛綠議員支持下當選第15屆副議長，2006年代表泛綠當選第16屆議長，2010年再以過半26票連任第17屆議長。

通緝中嘉義縣議會前議長余政達神隱5年，母喪後天出殯，檢警監控。資料照片
通緝中嘉義縣議會前議長余政達神隱5年，母喪後天出殯，檢警監控。資料照片
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台灣燈會通緝貪汙

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