幫自殺！燒炭不成溺斃女友 男改輕判5年刑

2019-05-21 14:58 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄蔡姓男子與李姓女友9年前在某汽車旅館房內蒸汽室燒炭，但蔡見李女服藥昏迷後，涉嫌澆熄木炭並抱她進浴缸，壓入水中讓李女溺斃。全案一審及更一審都指溺死不是李女原計畫的自殺方式，以殺人罪將蔡判刑，高雄高分院更二審認定雖輕生方法不同，沒違背李女自殺決心，改依受託殺本人罪處5年徒刑，可上訴。

判決指出，蔡姓男子（49歲）有睡眠障礙，李女也工作壓力大、做惡夢及易怒等症狀，都到同間身心診所就醫，2011年5月5日凌晨，李女傳訊「我應該先離去」、「我曾到你家但你沒接，這是最後一面」，隔天早上李女再撥電話透露輕生念頭，蔡便載她到汽旅住2天，期間蔡外出上班、李女還去就診。

同年5月8日退房後，2人改投宿另間汽旅，並外出購買打火機、木炭、火種等物，還在房內抽K菸，9日凌晨李女疑已有尋死決心，表示「開始吧」，蔡見無法再緩，便到房間蒸汽室點燃木炭，李女再吞下大量抗憂鬱等藥錠，逐漸陷入昏迷，此時蔡卻澆熄木炭，把李女抱至浴缸內仰躺著，以雙手壓她頸部使口鼻進入水中直到溺斃。

蔡姓男子也吞藥製造自己也服藥假象，醒來後打電話給李女胞姊告知此事，又輾轉報警才讓此案曝光。不過蔡姓男子遭殺人罪嫌起訴，審理時卻辯稱自己當時搶李女的藥來吞，陷入昏迷，醒來發現李女氣絕，否認殺人或幫她自殺。

檢警當時會同法醫解剖發現，李女的頸部肌肉有「新鮮出血」、肺泡有擴張現象，法醫作證指出是「生前被壓入水中閉氣溺斃」，有掙扎，但受藥效影響軟弱無力沒反抗，且藥應不是遭灌食。

合議庭依事證採信是蔡姓男子犯案，一審認為2人原計畫用燒炭結束生命，澆熄後應已無尋死念頭，李女也沒想再以服藥或溺斃方式，以殺人罪判蔡15年徒刑；二審認為李女本來就有自殺的決心，改依受託殺本人罪處6年徒刑。

不過最高法院發回，更一審認為李女生前沒要求溺水等其他方式殺她，所以當蔡姓男子澆熄木炭， 幫助李女自殺的行為就已停止，蔡改將她溺斃構成殺人罪，改判12年。

但本案再被發回更二審，合議庭認定李女有尋死決心，要求蔡點燃木炭、自己服藥也達致死劑量，雖最終死亡方法不同，蔡仍沒背離李女的囑託；考量蔡事後願賠李女家屬160萬達成和解，依犯受託殺本人罪，再度改判5年。

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