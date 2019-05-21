車子被查封了 女房東張淑晶裹紗布出庭求債主還車

2019-05-21 14:58 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



女房東張淑晶多次因租賃、債務糾紛鬧上媒體版面，也和多人興訟衍生許多官司。她遭控購買台南房產登記在板橋信合美眼科院長盧雪玉名下，對方替她支付4期房貸共34萬餘元，她卻遲遲不還錢，被一狀告上法院。台北地院簡易庭判張淑晶應返還全數金額，她不服提上訴，法院今天開庭，張淑晶「負傷」出庭，另因車子日前被強制執行，僅能搭計程車離開。

張淑晶今天到台北地院開庭，她右腳膝蓋、右手3根手指、左手手背都包裹紗布、貼棉花，法官開庭時關心她的傷勢，她也僅簡單回答「對手就是受傷了」，並沒有說明原因。

張淑晶上周一因和哥哥張振盛的官司，到高等法院民事庭開庭，未料一開完庭，卻發現她的愛車被盧雪玉聲請強制執行，當場被上封條拖走。她今天庭上激動地表示，「我唯一一台車被查封了，我當天要去看我爸爸」，她認為盧雪玉和她哥哥張振盛聯手，讓她走投無路。

開庭結束，張淑晶拉著盧雪玉促膝長談，連法庭外走廊都關燈了也不離開。張淑晶不斷表示，希望盧雪玉能把車子還給她，「那台車沒有多少錢」、「車子還要繳稅、維修」等；但盧雪玉也直白地說，「你錢還來我就把車還你」、「你租金收那麼多還說沒錢」、「拜託讓我回家吃飯」。

盧雪玉主張，張淑晶2007年2月5日購買台南市的房產，並借名登記在她名下，以便取得房屋貸款。她2011年至2012年因張淑晶資金不足，幫忙支出四期房屋貸款，共34萬7357元，但張淑晶2012年6月賣出房產，卻因獲利未如預期，而要求她支付買賣虧損金額，被法院駁回確定，她認為自己並非房屋所有權人，因此張淑晶應還給她幫忙支付的房貸，向法院提告請求返還不當得利。

台北地院簡易庭去年9月判張淑晶應全額返還盧雪玉代墊的金額，張淑晶不服提上訴，台北地方法院今天開庭，張淑晶、盧雪玉二人均親自出庭。

張淑晶表示，她身為投資客，一年至少買賣30、40間房子，因為盧沒有時間處理，而希望她幫忙處理投資、房產。她說，盧有幫她雷射近視，也因為盧是她的醫生，她基於信任借用盧的帳戶存了893萬元，但盧以為股票期貨很好賺，卻惹到地下錢莊，有了財務上的困難，而她當時買賣公共設施保育地賺了上千萬，因此出資幫忙盧繳房貸。

她說，盧雪玉事後不准她動用帳戶內的現金、股票，讓她心生害怕，「我帳戶被她控制，言不由衷」，原審判決認為她繳了40、50期房貸，就認定她是屋主，根本沒有調查清楚。張淑晶認為，法官判決要衡量兩造，「不能因為我形象不好就不相信我」。