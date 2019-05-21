少女騎機車撞路邊農用車喪命 農用車駕駛被判刑8月

2019-05-21 14:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化15歲黃姓少女去年騎乘重機車，後載17歲姊姊行經和美鎮產業道路，因天色地暗撞上陳姓男子停放在路旁、等待裝填收稻穀的拚裝農用車後方，機車倒地、人飛出，少女不治死亡，黃姓姊姊受傷，陳男被依業務過失致死罪嫌起訴，他辯駁道路未有禁止停車字樣，彰化地院認為，少女未注意前方狀況為肇事主因，陳男停車妨害人車通行為次因，判他有期徒刑8月，可上訴。

判決書指出，陳男去年7月5日晚間7點多將農用拼裝車停在和美鎮北庭路巷弄，占據約三分之一車道，妨礙其他車輛通行，黃姓少女無照駕駛騎乘重機車載著姐姐由北往南方向時，未注意前車狀況，車頭直接撞上陳男車輛左後方，黃姓少女送醫不治，黃姓姐姐則有頭部外傷併鼻骨及顏面骨骨折、腹部鈍傷病摒肝臟撕裂傷等。

陳男辯護人指出，該路段並未設有禁止停車或禁止臨停的標誌，陳男車輛緊貼路面邊緣停放，未違反任何道路交通安全規則，且車輛車尾有明顯銀色反光漆，經燈源照明後會產生明顯反光，該產業道路路寬6.2公尺，未有分向線，車輛停放後路面邊緣有3.9公尺，對小心謹慎用路人來說應可順利通過。