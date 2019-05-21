前撞球國手丈夫涉剝皮扣客詐騙 遭起訴詐欺罪

2019-05-21 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



前撞球國手余依珊丈夫孫凱倫被控進行「剝皮酒店詐騙」，聘請大陸籍女子採「扣客」方式，與被害人談情說愛，待上鉤後，以「租房子沒錢、父親生病住院和美容課程需要錢」等理由借錢，再派出女子取款，犯案2年多來獲利至少數千萬元。台北地檢署今依詐欺罪起訴孫及下屬王沛綸，將持續追查其餘成員。

據了解，余依珊近年以相同手法被捕後，當時查無孫涉案證據，直到這波偵辦行動逮補通緝中的王姓下屬，才將孫列為被告，但孫矢口否認犯行，辯稱不知情。至於余女，台北地院依詐欺罪判4年6月，上訴高院中，目前因腦瘤住院。

檢警調查，家住北投區豪宅的孫男派出大陸籍女子當取款車手，詐欺機房中1名員工將每一筆詐款資料清楚記載在帳冊，有被害人的名字、電話和帳戶等資料，警方逐一清查被害人，發現受害者高達40多人。

檢方追查發現，擔任控台的王沛綸負責與大陸籍「秘書」聯繫，由「秘書」負責打電話給顧客假意培養感情，嗣謊稱積欠公司款項、需要生活費、報名美容證照費用、購買彩妝費用等不實理由，對被害人施以詐術，請求提供金錢援助並相約見面。

這些話術導致被害人陷於錯誤而願意交付金錢，「秘書」再撥打電話王沛綸等控台人員聯絡，告知相約地點、話術及金額，請其等安排負責配合接應公關小姐、車手前往與各被害人見面取款。

檢方查出，公關小姐藉機收取金錢，也隨感情進展程度，甚至配合大陸秘書或控台要求選擇性與部分男客外出發生性行為（俗稱「咖啡單」），事後可另向控台領取新台幣8000元酬勞。令被害人誤以為發生性關係是因雙方互有愛意，將來可以生活在一起，繼續受騙交付財物。

公關小姐、車手與被害人見面取款後向大陸秘書或控台回報其等與各被害人見面情形、聊天內容及取得贓款金額，並將取回犯罪所得交與王沛綸等人處理，再由王沛綸將犯罪所得轉交孫凱倫。據悉，王還曾經向小姐抱怨，自己為了將現金交給孫，錢包掉在地上，花了兩小時撿拾物品。

檢方認定，孫是該集團在台第二把交椅，王則是領月薪的控台，今依法起訴，並將持續追查其餘集團成員。