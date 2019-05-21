酒駕超速撞死路人 他賠錢捐棺木求緩刑法官不領情

2019-05-21 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



桃園男子楊宇翔前年8月在小吃店喝5小杯威士忌，隔天清晨仍開車上路，途中卻超速失控向右打滑，高速撞上走在人行道的劉姓男子，再撞毀一旁鐵皮屋才停下，劉重傷不治，楊酒測值達0.55毫克，他犯後和家屬達成和解，定期捐棺木，向法院請求緩刑，但一、二審均依公共危險罪判刑2年4月，最高法院駁回上訴定讞。

楊（27歲）2017年8月31日晚間10點多至桃園市八德區某小吃店和朋友餐敘，席間喝了5杯威士忌，僅短短休息一下子，沒等體內酒精完全退散就執意開車上路，清晨5點多還超速行駛，在距離十字路口還有100多公尺就失控打滑。

楊的車向右偏越過路邊線，直接撞上正在人行道散步的劉姓男子，導致他頸椎、肋骨骨折，最後仍傷重不治；而楊除了撞到行人，車子還衝進一旁鐵皮屋，把林姓屋主的後半部房子都給撞毀。

警方到場，楊呼氣酒測值達0.55毫克，檢方另依現場監視器、事故現場圖，以及驗屍報告等，認定楊犯行明確，依過失致死罪嫌將他起訴。

法院審理時，楊供稱他當天晚上喝酒休息後，隔天早上起來沒有發覺自己酒精未退，桃園地院一審判他2年4月徒刑。

楊不服上訴二審，認為他符合自首要件，且犯後已和家屬達成和解，他也向家人籌錢賠償對方的損害，並主動替劉男辦超度法事，為了表達懺悔也會定期捐贈棺木。另外，他和妻子離婚後，兒子因此得了分離焦慮症，得知他可能因案入監服刑，病症再度復發，懇請法官審酌他不是累犯，讓他有緩刑的機會。