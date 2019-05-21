親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

NBA／延長賽勝出橫掃拓荒者 勇士連5季闖總冠軍賽

霸氣！常委嗆撤銷挺同婚立委提名 江啟臣：先撤銷我

酒駕超速撞死路人 他賠錢捐棺木求緩刑法官不領情

2019-05-21 11:15聯合報 記者林孟潔╱即時報導

桃園男子楊宇翔前年8月在小吃店喝5小杯威士忌，隔天清晨仍開車上路，途中卻超速失控向右打滑，高速撞上走在人行道的劉姓男子，再撞毀一旁鐵皮屋才停下，劉重傷不治，楊酒測值達0.55毫克，他犯後和家屬達成和解，定期捐棺木，向法院請求緩刑，但一、二審均依公共危險罪判刑2年4月，最高法院駁回上訴定讞。

楊（27歲）2017年8月31日晚間10點多至桃園市八德區某小吃店和朋友餐敘，席間喝了5杯威士忌，僅短短休息一下子，沒等體內酒精完全退散就執意開車上路，清晨5點多還超速行駛，在距離十字路口還有100多公尺就失控打滑。

楊的車向右偏越過路邊線，直接撞上正在人行道散步的劉姓男子，導致他頸椎、肋骨骨折，最後仍傷重不治；而楊除了撞到行人，車子還衝進一旁鐵皮屋，把林姓屋主的後半部房子都給撞毀。

警方到場，楊呼氣酒測值達0.55毫克，檢方另依現場監視器、事故現場圖，以及驗屍報告等，認定楊犯行明確，依過失致死罪嫌將他起訴。

法院審理時，楊供稱他當天晚上喝酒休息後，隔天早上起來沒有發覺自己酒精未退，桃園地院一審判他2年4月徒刑。

楊不服上訴二審，認為他符合自首要件，且犯後已和家屬達成和解，他也向家人籌錢賠償對方的損害，並主動替劉男辦超度法事，為了表達懺悔也會定期捐贈棺木。另外，他和妻子離婚後，兒子因此得了分離焦慮症，得知他可能因案入監服刑，病症再度復發，懇請法官審酌他不是累犯，讓他有緩刑的機會。

二審認為，楊的犯罪事實明確，且他在原審稱未發覺自己酒精未退，是不能坦然面對錯誤的飯後態度，另楊的家庭狀況，是他事發前應該時時警惕自己謹慎行事，不要釀成大禍連累家人，而非鑄下大錯後向法院請求輕判的護身符，難以以此為從輕量刑的理由，原審判決並未不當，駁回上訴。最高法院維持二審判決，駁回上訴全案定讞。

圖與本案無關。示意圖／本報資料照片
圖與本案無關。示意圖／本報資料照片
分享

人行道小吃骨折酒駕

相關新聞

段宜康吞球彈劾案 監委的法律見解錯在哪？

2019-05-21 09:47

賣木瓜放張「滾」字 翁問怎賣被嗆滾還濺血

2019-05-21 08:28

三度尾隨乘客搭免費高鐵 他被發現還躲進哺乳室

2019-05-21 11:15

台東舞蹈老師辱罵學員「共匪」 被判拘役40天

2019-05-21 10:14

元祖食品少東與前妻爭執小孩探視權挨告 撤告獲不起訴

2019-05-21 11:57

女子喝醉被丟包街頭 男友深深一鞠躬謝警察

2019-05-21 11:57

床單驗出精子！人夫怒揪妻姦情 小王辯：她睡覺我手淫

2019-05-21 11:51

前撞球國手丈夫涉剝皮扣客詐騙 遭起訴詐欺罪

2019-05-21 11:48

女住處10萬元遭竊 枕邊男友不告而取被法辦

2019-05-21 09:37

賣假護照代辦入學 移民公會理事長遭搜喊冤

2019-05-21 00:05

三日內下架不實選舉廣告？「法院非查核機關」

2019-05-20 23:58

辦曲棍球案遭彈劾 律師力挺檢察官

2019-05-20 23:56

彈劾檢座 監委批監委：實在受夠了

2019-05-20 23:53

影／移民公會理事長涉賣假護照移送北檢 他喊冤：被騙

2019-05-20 21:43

手推車算慢車 婦人逆向被撞死家人求償被駁

2019-05-20 19:59

建商投資分紅吸金3億多起訴 投資人血本無回求助無門

2019-05-20 19:58

男子酒後藉口「鑰匙掉了」 狂打110占線遭罰5千

2019-05-20 18:25

警員證人變被告 制止聚眾鬧事被撞還挨告

2019-05-20 17:55

基隆女棄養兩隻狗 未絕育惡性重大遭罰30萬元敗訴

2019-05-20 15:22

台人偽造菲律賓護照念美國學校 檢調大搜索

2019-05-20 15:14

不顧收留恩情…3人結夥搶劫殺人 道歉獲判無期徒刑

2019-05-20 14:42

中山分局兩警違法搜身 涉妨害自由獲緩起訴

2019-05-20 14:40

預告台中辦挺韓大會遭嗆「吃土豆」 陳清茂今提告

2019-05-20 13:20

犯罪集團也要小鮮肉、辣台妹 少輔會如何不漏接？

2019-05-20 12:51

吹一下不會死？員警有權隨機攔檢酒測嗎？

2019-05-20 12:49

小王偷吃人妻 加碼嘲諷 「老公無法滿足你，我來」

2019-05-20 11:56

酒測剛好0.25有罪無罪？台東地院、花蓮高分院不同調

2019-05-20 11:55

金管會前副主委之子呂建安 內線交易判1年10月獲緩刑

2019-05-20 11:44

長照悲劇！婦持榔頭打死丈夫 身形暴瘦剩30多公斤

2019-05-20 11:29

愛心幫助設計科系學生 沒想到遭對方一騙再騙

2019-05-20 11:14

殺人返家要病妻順便歸西 「妳活著也痛苦」妻嚇壞

2019-05-20 11:12

法院站第一線打假廣告？ 法官協會：不可能的任務

2019-05-20 10:50

拒審選舉假新聞 女法官協會：法律不明確

2019-05-20 10:50

先生和人妻發生婚外情 妻子求償超過追訴時效敗訴

2019-05-20 06:56

偷情男女用過床單賣給抓猴 旅館侵隱私判賠錢

2019-05-12 14:16

護理人員繫黃絲帶 小英：願做後盾

2019-05-09 12:38

影/前妻遭前夫掐脖子險斷命 婚姻存續爭吵爆發衝突

2019-05-07 10:42

建管人員涉賄被搜索 新竹縣府：配合調查、盡快釐清

2019-05-03 12:17

醉漢鬧「下半身失蹤」涉嫌公然猥褻 因這原因被判無罪

2019-05-01 20:47
看更多

熱門文章

中部風雨強 騎士疑遭掉落電線電擊失去生命跡象

2019-05-20 12:43

獨留病母待家5天死亡 女兒只留1杯牛奶4顆櫻桃遭訴

2019-05-20 15:43

「海神」瑪莎拉蒂淪曬衣架 網友：又低又平超好用

2019-05-20 16:17

台中騎士觸電摔倒重傷 台電：雷雨打落高壓電線

2019-05-20 13:35

陰雨天軍卡車連環撞毀8輛車 肇事駕駛：陽光太刺眼

2019-05-20 12:39

大雨高壓電擊男騎士 凌晨不治生日成忌日

2019-05-21 09:43

台人偽造菲律賓護照念美國學校 檢調大搜索

2019-05-20 15:14

台南警員高雄吸毒被逮 記兩大過免職追究連帶責任

2019-05-20 21:51

暴雨狂炸！國道三號中部段貨櫃車相撞 一人重傷

2019-05-20 18:25

台南警員口香糖袋裝安非他命遭攔查 警局火速免職

2019-05-20 22:07

雷雨打落高壓電線絆倒2騎士 停電影響4307戶

2019-05-20 13:59

影／身障男受困土石流 2員警涉險背他撤離

2019-05-20 20:21

警員證人變被告 制止聚眾鬧事被撞還挨告

2019-05-20 17:55

2機車擦撞 肇事男竟將昏迷傷者拖到路邊逕自逃逸

2019-05-20 18:36

遭斷落電線電擊騎士不治 今天是他26歲生日

2019-05-21 11:05

自家車位被停走 他出招怒懲加贈100／H收費單

2019-05-20 13:56

好市多韓式烤牛驚見「綠色鮮果」 網讚：內行才懂

2019-05-20 14:47

金山4歲小孩被丟棄？男子臉書貼文虛驚一場

2019-05-20 14:50

小王偷吃人妻 加碼嘲諷 「老公無法滿足你，我來」

2019-05-20 11:56

建商投資分紅吸金3億多起訴 投資人血本無回求助無門

2019-05-20 19:58

酒測剛好0.25有罪無罪？台東地院、花蓮高分院不同調

2019-05-20 11:55

豪雨中2警徒手撐看板護駕駛 網友讚：善良好保母

2019-05-20 18:35

人夫機師偷吃網紅空姐最新進度 兩人境遇大不同

2019-05-21 11:14

賣木瓜放張「滾」字 翁問怎賣被嗆滾還濺血

2019-05-21 08:28

彈劾檢座 監委批監委：實在受夠了

2019-05-20 23:53

影／「新店戰神」查毒遭訴妨害自由 法院今判他無罪

2019-05-20 17:02

基隆女棄養兩隻狗 未絕育惡性重大遭罰30萬元敗訴

2019-05-20 15:22

涉毒台南警員2萬交保 穿夾腳拖現身拒回答

2019-05-21 01:26

影／染毒癮慘成通緝犯 包子店小開闖民宅頂樓睡覺遭逮

2019-05-20 13:44

男子拾獲一卡通送警 不知自己遭地檢通緝被上銬

2019-05-20 13:17

搥死病夫不吃不喝 婦暴瘦剩30多公斤

2019-05-21 00:04

大雨登山女膝蓋脫臼受困 救援隊看得到救不到

2019-05-20 18:20

人文茶館槍擊命案 520今天公告結束營業

2019-05-20 16:03

中山分局兩警違法搜身 涉妨害自由獲緩起訴

2019-05-20 14:40

手推車算慢車 婦人逆向被撞死家人求償被駁

2019-05-20 19:59

影／移民公會理事長涉賣假護照移送北檢 他喊冤：被騙

2019-05-20 21:43

騎士風雨中遭掉落電線電擊摔倒 送醫救回

2019-05-20 14:01

成大學生北上校外教學48人送醫 疑似便當肇禍

2019-05-20 14:04

新莊某幼兒園老師虐童非個案 教局加碼開罰

2019-05-20 22:48

預告台中辦挺韓大會遭嗆「吃土豆」 陳清茂今提告

2019-05-20 13:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top