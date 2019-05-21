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賣木瓜放張「滾」字 翁問怎賣被嗆滾還濺血

2019-05-21 08:28聯合報 記者王宏舜╱即時報導

男子楊宏仁在台北市榮星花園人行道擺攤賣水果，木瓜旁還擺了只「滾」字紙牌，張老先生路過、好奇問「這是什麼意思？」楊不耐，回答「就是叫你滾的意思」，兩人口角。張拉住楊的頭推打，楊拿起菜刀抵住張的頭，要他下跪道歉；張想閃躲，卻被菜刀畫傷左耳和右手指。台北地院依傷害罪判楊4月徒刑，得易科罰金；楊上訴，高等法院雖撤銷原判決，但仍維持原本刑度。

楊(44歲)前年10月11日中午擺攤，張老先生好奇為何木瓜旁擺了張「滾」字紙牌，楊認為他沒有要買水果的意思，便回答「滾」，並直接走向停放在旁邊的小貨車。張上前拍楊肩膀，質問他態度不好，兩人吵了起來，張還被菜刀抵住頭。

張老先生說，當時他上街買菜，卻看到木瓜旁邊寫著「滾」，便詢「木瓜要不要賣？」，卻被嗆「你沒看到嗎？我叫你滾」；他要問楊為何罵人，對方拿刀壓住他脖子。

阮姓證人表示，老先生不滿楊的態度，上前推了楊，結果卻遭壓制還流血，最後下跪道歉。

楊宏仁否認故意犯罪，指當時他是正當防衛，用刀時機無誤，不過台北地院認為他不以理性方式解決爭執，雖然是張先動手推打，但他拿刀反擊也過當，判他得易科罰金的4月徒刑。

高等法院認為楊沒有違背他人自主意願，以強暴方式喝令張下跪道歉的權利，且菜刀鋒利，張又是七旬老翁，不構成正當防衛。

高院認定楊犯傷害、強制、以強暴侮辱罪，依刑法想像競合犯規定，以普通傷害罪處斷，因事實與一審認定不同，撤銷原判決而改判。考量楊惡性不輕、案發緣由，高院仍維持4月徒刑，得易科罰金定讞。

示意圖。記者蘇健忠／攝影
示意圖。記者蘇健忠／攝影
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傷害罪人行道北市

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