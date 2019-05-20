影／移民公會理事長涉賣假護照移送北檢 他喊冤：被騙

2019-05-20 21:43 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



調查局北機站接獲檢舉，指有台灣家長為讓孩子就讀新北市林口華美國際美國學校，竟向知名代辦業者喬盟顧問公司購買假菲律賓護照入學，觸犯偽造特種文書罪；北機站今天搜索喬盟顧問、維達國際開發公司等5個地點，約談喬盟負責人王權宏、維達董事兼簡芳玲、擔任假護照聯繫窗口的中人楊美月共6人，晚間移送台北地檢署複訊。

王權宏向媒體喊冤說，他沒詐欺，也沒賣假護照，因為被國外的官員害到，對方告訴他護照是正確的，所以自己也是受害者。

王權宏是移民公會理事長、簡芳玲是中華民國留學服務商業同業公會理事長，兩人皆為美加移民、留學代辦業聞人，傳出賣假護照遭搜索，震驚業界；初步清查，買假護照的家長約10餘人，不久前已分別被約談，假護照也沒收。

67歲的王權宏曾任全國商總常務理事，勞動部2016年恢復勞工7天國定假日時，他曾在立法院發言說，「加班對勞工身心和收入有幫助」，引起網友熱議；他也主張，台灣也應制定法規，讓大陸有經濟能力的高階人士來台投資移民。

據指出，喬盟顧問與維達國際販售的菲國假護照，一本要價20萬元，假護照做工精緻，連防偽線、浮水印維妙維肖，若非專家鑑定，憑肉眼難辨別真偽，王權宏、簡芳玲是否有與不法集團勾結，藉由販售假護照牟取利益，是檢調追查的重點。

位於林口的華美國際美國學校（AAIA），是新北市首間美國學校，2016年首度招生，想申請該校就讀，須有國外國護照才具資格，該校與台北美國學校（TAS）都是美國在台協會（AIT）核准所設，申請時學生需進行英語測驗，學費加註冊費一學期25萬，堪稱貴族學校。

依教育部規定，華美國際美國學校招生對象，以美國籍僑民優先錄取，並得保留若干名額提供其他國籍學生申請入學，許多家長希望孩子未來能順利赴美求學，但又苦無外國身分，決定買假護照替孩子申請念美國學校。