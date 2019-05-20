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手推車算慢車 婦人逆向被撞死家人求償被駁

2019-05-20 19:59聯合報 記者陳俊智╱即時報導

婦人子女另提民事訴訟主張母親是行人，向唐男求償748萬餘元，但新北地院認為婦人當...
婦人子女另提民事訴訟主張母親是行人，向唐男求償748萬餘元，但新北地院認為婦人當時是駕駛「慢車」，明顯違規且是肇事主因，審酌２人已請領保險金後，今天判他們敗訴（示意圖與事件無關）。本報資料照片
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新北一名唐姓男子因為趕著上班，沒注意車前狀況，在切換車道後撞上逆向而來的資源回收手推車，造成推手推車的陳姓7旬老婦重傷死亡，被法院依過失致死罪判刑6月、得易科罰金；判決確定後，婦人子女另提民事訴訟主張母親是行人，向唐男求償748萬餘元，但新北地院認為婦人當時是駕駛「慢車」，明顯違規且是肇事主因，審酌2人已請領保險金後，今天判他們敗訴。

判決指出，唐男前年5月19日上午8時許騎車從中和區光中路往板橋區長壽街方向行駛，因突然向右切換車道，與逆向而來的陳姓老婦對撞，造成對方傷重死亡。

陳姓老婦的一對子女興訟主張，交通部運研所曾委託大學教授研究，研究顯示行人與車輛「同向行走」時的事故率是「對向行走」6倍，交通部也宣導要「面向來車走」，但母親生前遵守交通部宣導，卻被評為肇事主因，顯然有失公道；他們提出醫療費、喪葬費和精神撫慰金等賠償，認為扣除汽機車強制責任險後，唐男應再賠償他們兄妹2人299萬餘元和346萬餘元，但說法未被法院採信。

法院認為，陳姓老婦既然是推手推車，依照道路交通安全規則就屬於慢車，本應遵循道路交通標誌、標線和號誌指示，在慢車道上靠右行駛。但事發之前，她是推著手推車在肇事路段快、慢車道分隔線上逆向行進，侵入唐男所行駛的快、慢車道，因此得負大部分的過失責任。

法院衡量陳姓老婦應為車禍負7成過失責任，其子女的求償金經換算後應降至45萬餘元和59萬餘元較為合理，而2人又已請領各100萬餘元的強制險保險金，已超過唐男應賠償的金額，因此認定求償無據。

婦人子女另提民事訴訟主張母親是行人，向唐男求償748萬餘元，但新北地院認為婦人當...
婦人子女另提民事訴訟主張母親是行人，向唐男求償748萬餘元，但新北地院認為婦人當時是駕駛「慢車」，明顯違規且是肇事主因，審酌２人已請領保險金後，今天判他們敗訴（示意圖與事件無關）。本報資料照片
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新北保險民事訴訟

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