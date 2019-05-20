建商投資分紅吸金3億多起訴 投資人血本無回求助無門

2019-05-20 19:58 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市某建設公司邱姓負責人被控吸金3億多元跑路，造成投資34人受害，桃園地檢署偵結依違反銀行法起訴。記者曾增勳／攝影 分享 facebook

桃園市某建設公司66歲邱姓負責人被控募集資金投資建案吸金，他自民國99到107年間，利用桃園區泰昌十三街住處舉辦說明會、聚會場合或在建築工地以一對一講解方式，招募投資人投資建案、預售屋及資金借貸，在特定時間可固定高額紅利，總共吸金3億1285萬元，未料去年12月邱男貸款遭銀行否決，邱男周轉不靈、陸續跳票，無力償還投資人本金、利息後「失聯」避不見面，引發投資受害34人前往桃園區春日路公司抗議，邱男今年2月在台南被抓後羈押，桃園地檢署檢察官今天偵結，將他依違反銀行法起訴。

檢方調查，邱姓建商利用曾經是不動產商業公會、宗親會、義警、警交、家長會職務的人脈關係，以募集建案、預售屋及資金借貸可獲固定高額紅利為由，向投資人吸金3億1285萬元，總計34人投資金額從100萬到8000萬元不等，據悉受害人包括企業主、家長會長、警察等不同行業被害人，去年底他因銀行貸款未過避不見面，引發投資人向市議員哭訴求助及前往該公司抗議。