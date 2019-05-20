警員證人變被告 制止聚眾鬧事被撞還挨告

2019-05-20 17:55 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市警局長陳國進（左）獲知桃園分局陳姓警員（右）因公執勤受傷反挨告，攜帶茶葉前往加油打氣表達支持。記者曾增勳／攝影 分享 facebook

桃園警分局陳姓警員去年2月間接獲桃園區樹仁三街青少年聚眾鬧事，他騎警用機車前往處理，當下嚇令現場13人「不要動」，未料其中官姓少年搭載陳姓男子神騎機車衝撞企圖逃逸，造成陳姓警員手腳擦、挫傷，官姓少年及陳男倒地，陳男左腳骨折，陳姓警員依妨害公務罪嫌俱偵辦。

未料半年後陳男控告陳姓警員傷害，陳姓警員從原來證人變被告，檢方上月底將陳姓警員依過失傷害罪嫌起訴。

陳姓警員因公執勤受傷，1年多之後，竟遭檢方起訴，基層警員獲悉起訴，對檢方起訴不解、私下議論紛紛，市警局長陳國進獲悉基層警員因公執勤受到委曲，他今天下午率桃園分局長翁群能前往大樹所向陳姓警員加油打氣，翁群能表示，警方力挺同仁依法執勤，並通過因公涉訟審議，認定陳姓警員因公涉訟，決定協助聘請律師維護權益。

陳姓警員表示，當時接獲桃園區樹仁三街、太原路22巷附近洗車場，一群青少年聚眾鬧事，他和同仁兩人騎機車前往，為恐事件鬧大，當場嚇令「不要動」，其他11人都未動，未料官姓少年搭載陳姓男子竟騎機衝撞過來，他的手腳部、挫傷，驗傷後，念及官姓少年、滿18歲的陳姓男子年輕，因此未向兩人提出傷害告訴，未料遭到陳姓男子提告，他感謝長官力挺，不會影響後續執法熱忱。